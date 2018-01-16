Год начинается с выгодных предложений

Напоминаем, что расчетно-кассовое обслуживание в Банке Акцепт - это круглосуточные внутрибанковские переводы, оперативные платежи в рублях и валюте за пределы банка, отсутствие абонентской платы за обслуживание счета в месяце, когда у клиента нет оборотов, фиксированная стоимость платежей вне зависимости от времени дня и множество дополнительных возможностей.