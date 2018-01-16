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Posted 16 января 2018, 05:58

Published 16 января 2018, 05:58

Modified 23 февраля 2022, 11:49

Updated 23 февраля 2022, 11:49

Год начинается с выгодных предложений

16 января 2018, 05:58
Все хорошее из 2017 года берем с собой в новый 2018 год.

Банк Акцепт продлевает акцию «Добро пожаловать!» для юридических лиц и ИП.

В акции принимают участие предприятия и организации, у которых еще нет расчетного счета в Банке Акцепт. Они получают бесплатное открытие расчетного счета в валюте РФ или иностранной валюте + бесплатное обслуживание рублевого счета 3 месяца после открытия счета при условии подключения системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» по тарифам банка.

Воспользоваться предложением банка можно в течение всего первого полугодия, до 1 июля включительно.

Напоминаем, что расчетно-кассовое обслуживание в Банке Акцепт - это круглосуточные внутрибанковские переводы, оперативные платежи в рублях и валюте за пределы банка, отсутствие абонентской платы за обслуживание счета в месяце, когда у клиента нет оборотов, фиксированная стоимость платежей вне зависимости от времени дня и множество дополнительных возможностей.

Желаем успехов в бизнесе!

*Сроки акции: 01.01.18 - 01.07.18 гг. Подробности по телефону контакт-центра 8-800-100-27-37.

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567

Источник: ИА «Город55»

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