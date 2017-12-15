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Posted 15 декабря 2017, 08:36

Published 15 декабря 2017, 08:36

Modified 14 декабря 2023, 15:50

Updated 14 декабря 2023, 15:50

Кинотеатр СЛАВА устроит розыгрыш и вручит подарки в честь своего юбилея

15 декабря 2017, 08:36
Нам пять лет! (18+)

А значит, у вас есть целых пять причин прийти в кинотеатр СЛАВА! 16 декабря в 17:00 праздничный фуршет, фотозона «Снежный шар», розыгрыш призов, вкуснейший торт, а также весь день — бонусная карта в подарок!*

Первый юбилей – отличный повод для сюрпризов!

Какие подарки мы приготовили?

С 1 по 16 декабря смотри фильмы в кинотеатре СЛАВА и выигрывай ценные подарки! Главные призы – люкс отдых в «Серебряном бору» и посещение СПА комплекса «Ника», а также множество других! Как принять участие? Всё просто – смотри кино, сохраняй билет, напиши на нём свой номер телефона и опусти в специальную ячейку в фойе кинотеатра.

Розыгрыш состоится на праздничном мероприятии 16 декабря в 17:00.

А что еще?

  • праздничный фуршет с искристыми напитками от выездного бара TWINS BAR;
  • эффектная фотозона «Снежный шар», в которой вы окажетесь внутри волшебного шарика со снегом и новогодними украшениями;
  • ведущая вечера Василина Ионина;
  • профессиональная фотосьемка;
  • в финале вечера – вкуснейший огромный юбилейный торт от кондитерской Кирилла Родина.

ВЕСЬ ДЕНЬ только 16 декабря:

  • смотри кино, предъявляй бонусную карту кинотеатра СЛАВА и выигрывай дополнительные бонусы на карту в беспроигрышной лотерее!
  • нет карты? Подарим! Только ОДИН ДЕНЬ при покупке двух билетов на любой фильм бонусная карта кинотеатра СЛАВА – абсолютно бесплатно. Можно воспользоваться только одной из двух привилегий.

Поздравь любимый кинотеатр! Вход на праздник свободный.

Подробная информация по телефону 90-44-90 и на slavakino.ru/news#1064507

*Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, о призовом фонде, сроках розыгрышей призов,кол-ве выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения на сайте slavakino.ru. Количество подарков ограничено.

Источник: ИА «Город55»

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