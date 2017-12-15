Кинотеатр СЛАВА устроит розыгрыш и вручит подарки в честь своего юбилея

С 1 по 16 декабря смотри фильмы в кинотеатре СЛАВА и выигрывай ценные подарки! Главные призы – люкс отдых в «Серебряном бору» и посещение СПА комплекса «Ника», а также множество других! Как принять участие? Всё просто – смотри кино, сохраняй билет, напиши на нём свой номер телефона и опусти в специальную ячейку в фойе кинотеатра.