Кинотеатр СЛАВА устроит розыгрыш и вручит подарки в честь своего юбилея

Posted 15 декабря 2017, 08:36
Published 15 декабря 2017, 08:36
Modified 14 декабря 2023, 15:50
Updated 14 декабря 2023, 15:50
А значит, у вас есть целых пять причин прийти в кинотеатр СЛАВА! 16 декабря в 17:00 праздничный фуршет, фотозона «Снежный шар», розыгрыш призов, вкуснейший торт, а также весь день — бонусная карта в подарок!*
Первый юбилей – отличный повод для сюрпризов!
Какие подарки мы приготовили?
С 1 по 16 декабря смотри фильмы в кинотеатре СЛАВА и выигрывай ценные подарки! Главные призы – люкс отдых в «Серебряном бору» и посещение СПА комплекса «Ника», а также множество других! Как принять участие? Всё просто – смотри кино, сохраняй билет, напиши на нём свой номер телефона и опусти в специальную ячейку в фойе кинотеатра.
Розыгрыш состоится на праздничном мероприятии 16 декабря в 17:00.
А что еще?
ВЕСЬ ДЕНЬ только 16 декабря:
Поздравь любимый кинотеатр! Вход на праздник свободный.
*Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, о призовом фонде, сроках розыгрышей призов,кол-ве выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения на сайте slavakino.ru. Количество подарков ограничено.
Источник: ИА «Город55»
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