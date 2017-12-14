Аэрофлот вошел в топ-5 лучших авиакомпаний мира для вегетарианцев

Posted 14 декабря 2017, 11:31
Published 14 декабря 2017, 11:31
Modified 23 февраля 2022, 11:42
Updated 23 февраля 2022, 11:42
Исследование вегетарианских рационов бортового питания было проведено экспертами ProVeg впервые и охватило 50 крупнейших авиакомпаний мира.
Эксперты оценивали только меню экономического класса. При составлении рейтинга учитывались несколько факторов: количество вегетарианских блюд (как в основном рационе, так и в меню специального питания), доступность информации о вегетарианских блюдах на сайте перевозчика, простота заказа вегетарианского рациона.
Для Аэрофлота питание на борту является одной из важнейших составляющих сервиса. При формировании этого ключевого компонента Аэрофлот учитывает широкое разнообразие вкусов, убеждений и диетологических потребностей пассажиров.
Аэрофлот планомерно совершенствует питание на борту. Российский перевозчик использует новейшие технологии краудсорсинга для уточнения актуальных предпочтений пассажиров. Одно из последних новшеств в бортовом питании – введение в классе бизнес вегетарианского горячего в ассортимент базовых блюд на выбор.
На рейсах Аэрофлота предлагается 17 вариантов специального питания, в том числе несколько вегетарианских видов. Пассажиры могут заказать блюда строгой вегетарианской диеты (без животной пищи, молока и яиц), азиатский вегетарианский рацион (без мяса и рыбы, с ограниченным использованием молочных продуктов) или фруктовое питание.
Спецпитание предоставляется во всех классах обслуживания по предварительному заказу без дополнительной платы. В классе эконом эта опция доступна на рейсах свыше трех часов, а в классе бизнес – на рейсах любой продолжительности. Оформить его необходимо не позднее чем за 36 часов до вылета рейса. Спецпитание можно заказать на всех рейсах Аэрофлота, вылетающих из аэропорта Шереметьево. При вылете из других аэропортов могут действовать ограничения.
Информация о рейсах с ограниченной возможностью заказа спецпитания, а также подробные сведения о данном сервисе размещены на официальном сайте https://www.aeroflot.ru/ru-ru/information/preparation/meals
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 220 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.