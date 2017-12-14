Аэрофлот вошел в топ-5 лучших авиакомпаний мира для вегетарианцев

Спецпитание предоставляется во всех классах обслуживания по предварительному заказу без дополнительной платы. В классе эконом эта опция доступна на рейсах свыше трех часов, а в классе бизнес – на рейсах любой продолжительности. Оформить его необходимо не позднее чем за 36 часов до вылета рейса. Спецпитание можно заказать на всех рейсах Аэрофлота, вылетающих из аэропорта Шереметьево. При вылете из других аэропортов могут действовать ограничения.