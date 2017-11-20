Tele2 расширяет сеть 4G в Омской области

Конечно, с запуском 4G трафик омских абонентов за полгода вырос почти на 40%. Чтобы узнать, почему так прыгнул трафик, компания провела исследование. Для этого были изучены предпочтения клиентов в технологии мобильной связи. Результаты статистики, следующие: в апреле по технологии 2G омские абоненты Tele2 использовали примерно 3% от всего трафика мобильного интернета. За полгода их доля снизилась еще на 1% - если смотреть на общий рост трафика в 40%, то можно предположить, что гигабайтов скачали столько же, а вот на общем фоне их количество несколько уменьшилось. Трафик мобильного интернета третьего поколения в апреле «весил» 83% от общего объема потребляемого омичами мобильного интернета, а сейчас «усох» до 70%. Куда все это делось? Правильно, в 4G. По словам Гильбурда, доля 4G в общем потреблении мобильного интернета омичами выросла вдвое – с 14% в апреле до 28% в сентябре. И – хоть этого и не сказали – росло потребление интернета, похоже, в основном за счет 4G. Остальные технологии «стояли» на месте.