Tele2 расширяет сеть 4G в Омской области

Posted 20 ноября 2017, 06:01
Published 20 ноября 2017, 06:01
Modified 23 февраля 2022, 12:00
Updated 23 февраля 2022, 12:00
С момента запуска мобильной связи четвертого поколения прошло полгода, за это время в среднем каждый месяц с апреля по настоящий момент, трафик прирастал на 22-25% месяц к месяцу. Теперь интернет-сервисы Tele2 доступны на высоких скоростях в 25 городах и поселках Омской области, сообщают представители оператора.
На пресс-конференции, посвященной полугодовым итогам работы после запуска сети 4G Tele2 в Омске, Олег Гильдбурд, директор филиала Tele2 в Омской области рассказал, кто же такие – омские абоненты Tele2.
По словам топ-менеджера, зона покрытия нашего региона в настоящий момент в сети 2G составляет 98%, в сети 3G - 80%. Стабильной работы 2G и 3G Tele2 оказалось недостаточно, и оператор взялся за развитие сети 4G.
Современное оборудование, установленное на базовых станциях, позволило Tele2 массово запустить сеть 4G в нашем регионе. За полгода к активным пользователям 4G добавились жители десятков населенных пунктов области. При этом в планах компании – удвоить к концу года количество базовых станций 4G по сравнению с апрелем. В настоящий момент продолжается работа по установке базовых станций в районах, удаленных от столицы района. Сам же Омск покрыт сетью 4G почти на 100 %.
Конечно, с запуском 4G трафик омских абонентов за полгода вырос почти на 40%. Чтобы узнать, почему так прыгнул трафик, компания провела исследование. Для этого были изучены предпочтения клиентов в технологии мобильной связи. Результаты статистики, следующие: в апреле по технологии 2G омские абоненты Tele2 использовали примерно 3% от всего трафика мобильного интернета. За полгода их доля снизилась еще на 1% - если смотреть на общий рост трафика в 40%, то можно предположить, что гигабайтов скачали столько же, а вот на общем фоне их количество несколько уменьшилось. Трафик мобильного интернета третьего поколения в апреле «весил» 83% от общего объема потребляемого омичами мобильного интернета, а сейчас «усох» до 70%. Куда все это делось? Правильно, в 4G. По словам Гильбурда, доля 4G в общем потреблении мобильного интернета омичами выросла вдвое – с 14% в апреле до 28% в сентябре. И – хоть этого и не сказали – росло потребление интернета, похоже, в основном за счет 4G. Остальные технологии «стояли» на месте.
О том, как изменится количество пользователей 3G и 4G в будущем, рассказал коммерческий директор филиала компании Tele2 в Омске Максим Соловьев.
«Количество омичей (клиентов Tele2 – прим. ред.), пользующихся только 2G, сократилось почти на 4% за последние полгода. И на столько же выросло число пользователей 4G среди наших абонентов. То есть люди меняют старые трубки на современные смартфоны и начинают пользоваться нашим мобильным 4G-интернетом. Я полагаю, к концу года доля наших клиентов с современными 4G-смартфонами достигнет 20%. Среди пользователей 3G в настоящий момент ситуация стабильная, если в ближайшее время снижение и произойдет, то на 2-3%, которые «перетекут» в 4G» - подвел итог коммерческий директор.
Также компания выяснила, марками каких телефонов предпочитают пользоваться клиенты Tele2.
Четвертое поколение мобильной связи чаще всего пользуются марками телефонов Apple, Samsung и Lenovo. У пользователей трубок с поддержкой только 3G на первом месте – Samsung, на втором – Lenovo. Третью строчку занимает Nokia, а у Apple только четвертая позиция.
Согласно статистике, у пользователей разных мобильных сетей отличаются не только предпочитаемые бренды телефонов, но и покупательское поведение, а также возраст.
Возраст пользователей 4G преимущественно составляет до 35 лет. Также именно 4 поколение активно пользуется новинками, включая тарифы и всевозможные обновления, больше качают и больше употребляют интернет и даже немножко больше говорят. Что любопытно - SMS пользователи трубок 4G отправляют больше почти на треть.
Также руководство отметило, что на одного пользователя смартфона – неважно с 3G или с 4G – потребление мобильного интернета за последние полгода выросло на четверть.
Источник: ИА «Город55»