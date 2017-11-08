Театр «У Моста» снова в Омске!

Posted 8 ноября 2017, 03:32
Published 8 ноября 2017, 03:32
Modified 14 декабря 2023, 15:50
Updated 14 декабря 2023, 15:50
С 5 по 8 декабря «Панночка» Н. Садур, «На дне» М. Горького, «Безрукий из Спокэна» и «Палачи» М. МакДонаха на сцене «ТОП-театра».
Авторский театр Сергея Федотова «У Моста» по многочисленным просьбам зрителей покажет в Омске постановки по русской классике и две пьесы знаменитого современного ирландского драматурга М. МакДонаха.
Широко известный в Европе, единственный в мире мистический театр «У Моста» – трижды Номинант и Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», обладатель ГРАН-ПРИ XII Международного Театрального Форума «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ», обладатель 40 ГРАН-ПРИ зарубежных фестивалей, Чемпион Индийской театральной Олимпиады, участник 162 международных фестивалей, входящий по рейтингу журнала FORBES в десятку лучших театров России. По версии портала Yell.ru Театр «У Моста» занимает четвертое место в рейтинге лучших российских театров. Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Грузии, Турции, во многих городах России.
Сергей Федотов – основатель и художественный руководитель театра, Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат национальной премии Чехии, Лауреат Премии Правительства РФ.
«У Моста» – авторский театр, сохраняющий и продолжающий лучшие традиции русского психологического театра, а также совмещает в себе идею репертуарного театра и театра-лаборатории. Исключительность художественного метода Сергея Федотова в том, что он направлен на развитие традиций великого русского психологического театра, обогащенного открытиями школ Михаила Чехова и Ежи Гротовского.
«Панночка» (16+), Н. Садур.
Является визитной карточкой театра. Именно после этой постановки в 1990 году театр прозвали мистическим и признали за ним право первооткрывателя потустороннего мира на сцене. Спектакль совершенно уникален по своей стилистике. Тихая идиллия украинского вечера сменяется ледяным кошмаром проклятой церкви, веселая казацкая пирушка переходит в ночной шабаш ведьмы и темных сил. Зрительный зал то сотрясается от гомерического хохота, то замирает от ужаса, то вздрагивает от неожиданности. Но за шутками смешными и пугающими, прячется глубокий смысл человеческого самопожертвования, и в конце представления зрителя неизменно настигает катарсис.
«Актеры «У Моста» заставили всех сидящих в зале буквально кожей ощутить ужас перед потусторонним миром, что редко кому удается сделать». «Обозреватель», Австрия.
«На дне» (12+), М. Горький.
Спектакль – обладатель ГРАН-ПРИ фестиваля «Золотой Витязь»-2014. Главное потрясение от спектакля - эта та самая горьковская ночлежка, воспроизведенная Сергеем Федотовым с присущей ему тщательностью проработки всех деталей. Старинные фотографии как бы «оживают», актеры не играют, они действительно живут на сцене, даже не живут, они священнодействуют, гипнотизируют, вовлекают в «спиритический» сеанс, утягивают зрителя в иное магическое пространство. Так играть умеют только артисты «У Моста». Прекрасная и тонкая игра актеров с первых же минут втягивает в достовернейшую атмосферу ночлежки. Спектакль поражает смелыми открытиями, неожиданными решениями образов и вызывает очень светлые чувства. Потому что все эти забытые Богом «бывшие люди» так же верят в свою мечту, так же балагурят, веселятся и радуются любой возможности счастья.
«Грамотность в понимании сущности русского театра, внимательность к деталям, истинность в воспроизведение каждого момента пьесы – все это позволяет добиться эффекта полного погружения в происходящее на сцене». А. Челпанова.
«Безрукий из Спокэна» (16+), М. МакДонах.
Спектакль – Номинант Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА»-2012. Действие происходит не в мифопоэтической Ирландии, как в других пьесах МакДонаха, а в современной Америке. Здесь стреляют, угрожают взрывом, кидаются отрезанными руками и все потому, что 27 лет назад Кармайкл из Спокэна при загадочных и невероятных обстоятельствах потерял руку, которую на протяжении всех этих лет он маниакально пытался вернуть.
Театр «У Моста» первым в России поставил сенсацию Бродвея – пьесу Мартина МакДонаха «Безрукий из Спокэна», которую автор представил публике после пятилетнего «театрального» молчания. Пьесу, которую с большим нетерпением ждали все: критики, журналисты, западные и российские театральные режиссеры. Пьесу, которая стала очередной загадкой для всех, кто пытается объяснить феномен МакДонаха. МакДонах совершил невероятное: он окончательно разрушил миф о себе как об исключительно ирландском драматурге и утвердил за собой право называться, автором, обладающим невероятной способностью остро чувствовать природу любого национального характера.
«Палачи» (16+), М. МакДонах. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА! Долгожданная восьмая пьеса легендарного ирландского драматурга М. МакДонаха, открытого российской публике театром «У Моста».
Гарри – палач Британии номер два. И у него есть собственные комментарии по этому поводу. Палачи – это не бездушные убийцы. У них есть и своя этика и уважение к приговоренному. И свой юмор.
Чем заняться палачу в день, когда отменяют смертную казнь? Остается лишь открыть собственный паб и вспоминать дела прошлого. Ведь бывают судебные ошибки. А еще есть зависть и обида собственных помощников. Но что делать, если ты стал жертвой заговора? И что делать, если под угрозой оказалась жизнь собственной дочери? Черный юмор и непредсказуемый сюжет в сочетании с глубокой духовностью, любовью к человеку и болью за него. Да свершится правосудие!
«Пьеса очень... макдонаховская, иначе не скажешь. Это заигрывание с черными юмором и вопросами жизни и смерти. Это мгновенные переходы от «очень страшно» до «очень смешно». И, как и весь Мартин МакДонах, «Палачи» очень человеческие. Не про гениальность, не про успех и не про любовь – а именно про людей». А. Петрова, газета «Деловой INтерес».
5-8 декабря
«Панночка», «На дне», «Безрукий из Спокэна», «Палачи»
На сцене «ТОП-театра»
Адрес: ул. Правый Берег Иртыша, 153
Билеты: +7 (3812) 60 70 20 / 51 61 12; +7 913 65 16 112 или на порталах omsk.kassy.ru, biletnam.ru; в кассах города
Источник: ИА «Город55»
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