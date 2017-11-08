Театр «У Моста» снова в Омске!

Спектакль – обладатель ГРАН-ПРИ фестиваля «Золотой Витязь»-2014. Главное потрясение от спектакля - эта та самая горьковская ночлежка, воспроизведенная Сергеем Федотовым с присущей ему тщательностью проработки всех деталей. Старинные фотографии как бы «оживают», актеры не играют, они действительно живут на сцене, даже не живут, они священнодействуют, гипнотизируют, вовлекают в «спиритический» сеанс, утягивают зрителя в иное магическое пространство. Так играть умеют только артисты «У Моста». Прекрасная и тонкая игра актеров с первых же минут втягивает в достовернейшую атмосферу ночлежки. Спектакль поражает смелыми открытиями, неожиданными решениями образов и вызывает очень светлые чувства. Потому что все эти забытые Богом «бывшие люди» так же верят в свою мечту, так же балагурят, веселятся и радуются любой возможности счастья.