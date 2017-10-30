Сколько стоят омские квартиры с ремонтом — мнение эксперта

Posted 30 октября 2017, 03:58
Published 30 октября 2017, 03:58
Modified 14 декабря 2023, 15:50
Updated 14 декабря 2023, 15:50
По данным риэлторской компании «Этажи», новостройки в Омске всегда стоили дешевле вторички. Так, средняя цена за квадратный метр квартиры на вторичном рынке составляет 43 718 руб. А средняя стоимость квадратного метра в новом доме – 39 504 руб. Например, двухкомнатная квартира от собственника в Центральном районе стоит 2 750 000 руб., а новостройка – 1 950 000 руб.
Покупатели отмечают, что в новом доме нужно делать серьезный ремонт, потому что квартиры обычно сдаются с черновой отделкой. А это дополнительное вложение времени и денег. Но в Омске есть застройщик «Стройбетон», который продает недвижимость с готовой отделкой. Во всех квартирах поклеены обои, постелен линолеум, установлены двери, раковина, унитаз, ванная. При этом цены за квартиры с ремонтом такие же, как и на жилье в черновой отделке у других застройщиков: 1-комнатные стоят от 1 250 000 руб., 2-комнатные от 1 850 000 руб., 3-комнатные от 2 580 000 руб.
Директор «Стройбетон-Инвест» Владимир Гринев прокомментировал, за счет чего компании удается удерживать низкие цены: «Практически все, из чего строится дом, мы производим сами. У нас два завода, свое оконное производство. Мы не зависим от поставщиков, поэтому и можем предложить омичам комфортное и доступное жилье».
Кроме того, в новом доме комфортнее жить за счет современных коммуникаций, просторных лифтов, удобных планировок квартир. Также у новой квартиры нет истории и прежних хозяев, то есть сделку не признают недействительной. Покупать жилье на первичном рынке безопаснее, чем на вторичном, если все документы оформлены правильно.
Чтобы минимизировать риски при покупке новостройки, директор филиала компании «Этажи» в Омске Кирилл Рязанов, советует покупать недвижимость через агентства: «Мы проводим аккредитацию застройщиков-партнеров, проверяем их документы, разрешения, лицензии. Во время сотрудничества мы следим за ходом стройки. Если дома задерживаются или стройка останавливается, мы отказываемся от сотрудничества и не предлагаем клиентам рискованные покупки. Сегодня на рынке новостроек хорошо зарекомендовал себя застройщик «Стройбетон»».
Также эксперт заметил, что при покупке новостройки с «Этажами» клиенты не платят комиссию. Иными словами, специалисты проверяют документы застройщика, подбирают квартиру, на своем автомобиле проводят экскурсию по объектам, помогают оформить ипотеку и консультируют по юридическим вопросам бесплатно.
Источник: ИА «Город55»
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