Сколько стоят омские квартиры с ремонтом — мнение эксперта

Покупатели отмечают, что в новом доме нужно делать серьезный ремонт, потому что квартиры обычно сдаются с черновой отделкой. А это дополнительное вложение времени и денег. Но в Омске есть застройщик «Стройбетон», который продает недвижимость с готовой отделкой. Во всех квартирах поклеены обои, постелен линолеум, установлены двери, раковина, унитаз, ванная. При этом цены за квартиры с ремонтом такие же, как и на жилье в черновой отделке у других застройщиков: 1-комнатные стоят от 1 250 000 руб., 2-комнатные от 1 850 000 руб., 3-комнатные от 2 580 000 руб.