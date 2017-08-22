Первый матч Авангарда в новом сезоне КХЛ: фаворит против аутсайдера

В межсезонье у рижан сменился тренерский штаб, наставникам команды стал легендарный игрок Сандис Озолиньш, который в НХЛ в 2006 году с «Колородо Эвеланш» (Colorado Avalanche) становился победителем Кубка Стенли. Состав команды усилили сразу 4 игрока, приехавшие из-за океана, где выступали в АХЛ.