Город55
ГлавноеВсе новости

Первый матч Авангарда в новом сезоне КХЛ: фаворит против аутсайдера

22 августа 2017, 09:57
Начало чемпионата.

Сегодня, 22 августа, «Авангард» проведет первую встречу в новом сезоне КХЛ, противником «ястребов» будет рижское «Динамо». Встреча начнется в 19:00 по омскому времени.

В прошлом сезоне рижские хоккеисты оказались на последнем месте как в Западной конференции, так и в общей турнирной таблице лиги, что является худшим результатом в истории «Динамо».

В межсезонье у рижан сменился тренерский штаб, наставникам команды стал легендарный игрок Сандис Озолиньш, который в НХЛ в 2006 году с «Колородо Эвеланш» (Colorado Avalanche) становился победителем Кубка Стенли. Состав команды усилили сразу 4 игрока, приехавшие из-за океана, где выступали в АХЛ.

«Авангард» и рижское «Динамо» встречались в рамках КХЛ 19 раз, на счету «ястребов» 9 побед. В минувшем сезоне наши хоккеисты дважды обыграли латвийский клуб, причем матч на «Арене Омск» завершился со счетом 9:3 в пользу омичей.

Накануне в первом матче нового сезона КХЛ питерский СКА обыграл московский ЦСКА со счетом 4:2.


Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Хоккей#Авангард#Спорт#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20