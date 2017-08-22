Первый матч Авангарда в новом сезоне КХЛ: фаворит против аутсайдера

Сегодня, 22 августа, «Авангард» проведет первую встречу в новом сезоне КХЛ, противником «ястребов» будет рижское «Динамо». Встреча начнется в 19:00 по омскому времени.
В прошлом сезоне рижские хоккеисты оказались на последнем месте как в Западной конференции, так и в общей турнирной таблице лиги, что является худшим результатом в истории «Динамо».
В межсезонье у рижан сменился тренерский штаб, наставникам команды стал легендарный игрок Сандис Озолиньш, который в НХЛ в 2006 году с «Колородо Эвеланш» (Colorado Avalanche) становился победителем Кубка Стенли. Состав команды усилили сразу 4 игрока, приехавшие из-за океана, где выступали в АХЛ.
«Авангард» и рижское «Динамо» встречались в рамках КХЛ 19 раз, на счету «ястребов» 9 побед. В минувшем сезоне наши хоккеисты дважды обыграли латвийский клуб, причем матч на «Арене Омск» завершился со счетом 9:3 в пользу омичей.
Накануне в первом матче нового сезона КХЛ питерский СКА обыграл московский ЦСКА со счетом 4:2.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»