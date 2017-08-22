Андрей Малахов рассказал, почему ушёл с Первого канал

Популярный телеведущий Андрей Малахов рассказал о причинах своего перехода с Первого канала на ВГТРК «Россия 1».
Главным основанием для принятия такого решения послужил профессиональный тупик и невозможность дальнейшего развития в рамках прежней работы. Андрей Малахов вырос из роли простого ведущего на «Первом канале» и посчитал себя готовым к самостоятельному курированию новых проектов.
«Я пришел в «Останкино» студентом на практику и три часа стоял в ожидании пропуска. Я был очарован этим большим миром и начинал с того, что днем бегал за кофе, ночью — в ларек за водкой для легенд телевидения. И хотя ты стал популярным телеведущим, ты все равно работаешь с теми же людьми, которые относятся к тебе как к сыну полка. Это ситуация, когда твои коллеги пришли гораздо позже, но уже имеют собственные проекты. А у тебя все тот же прежний статус. Ожидается, что ты будешь «ведущим на ухе», но тебе уже есть о чем самому поговорить со своими зрителями», - рассказал Андрей Малахов в своем интервью газете
Наличие неразрешимых конфликтов с продюсером программы «Пусть говорят» Натальей Никоновой, которые и считали главной причиной ухода с «Первого канала», телеведущий оставляет без комментариев, тем не менее, в своем интервью «Ъ» делает намек, что в убеждениях они всё-таки не сошлись.
Когда телеведущий за месяц предупредил продюсера шоу о своем намерении уйти с канала, то этому не поверили. Тогда Андрей Малахов в первый день отпуска отправил заявление об увольнении и письмо директору «Первого канала» Константину Эрнсту, в котором рассказал о своем решении.
Далее был разговор с Эрнстом о будущем телевидения и перспективах ведущего, но на решение повлияло и то, что в ноябре Андрей Малахов станет отцом и хотел бы иметь возможность посвящать больше времени тому, о чем так долго мечтал, а не проводить дни напролет на работе.
Андрей Малахов признался, что на прежней работе многие его идеи «зарубались» руководством, темы, которые он предлагал к обсуждению на шоу, отдавались на другие проекты канала, что было немало обидно. Поэтому, когда от ВГТРК «Россия 1» поступило приглашение стать не только ведущим шоу, но и продюсером, Андрей Малахов согласился, получив именно то, к чему стремился – принятию независимых решений о контенте программ; теперь решающее слово будет за ним.
Популярный телеведущий возглавит проект шоу «Прямой эфир», который будет немного отличаться от концепции «Пусть говорят», тем не менее, сохранит его лучшие моменты. Истории «маленького человека» выйдут на первый план, обнажая насущные проблемы простых людей, которые в основном и являются зрителями программы. К тому же Малахов обещает, что передача станет больше отражать его самого, а значит стоит ожидать, что на шоу ведущий обозначит и личное отношение к актуальным проблемам.