Андрей Малахов рассказал, почему ушёл с Первого канал

«Я пришел в «Останкино» студентом на практику и три часа стоял в ожидании пропуска. Я был очарован этим большим миром и начинал с того, что днем бегал за кофе, ночью — в ларек за водкой для легенд телевидения. И хотя ты стал популярным телеведущим, ты все равно работаешь с теми же людьми, которые относятся к тебе как к сыну полка. Это ситуация, когда твои коллеги пришли гораздо позже, но уже имеют собственные проекты. А у тебя все тот же прежний статус. Ожидается, что ты будешь «ведущим на ухе», но тебе уже есть о чем самому поговорить со своими зрителями», - рассказал Андрей Малахов в своем интервью газете «Коммерсант» .