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Власти Москвы тратят более $200 млн из бюджета столицы на СМИ

21 августа 2017, 23:22
Власти Москвы тратят более $200 млн из бюджета столицы на СМИ

Московские власти ежегодно выделяют более 200 миллионов долларов на спонсорство «дружественных» и своих СМИ. Средства поступают из бюджета столицы и делают Москву абсолютным рекордсменом мира в области затрат на услуги СМИ.

Как пишет издание «Новые известия», последние три года власти Москвы официально выделяют деньги из бюджета на СМИ. В этом году на эти цели было потрачено 12,1 миллиард рублей (около 200 миллионов долларов). В прошлом году затраты были еще больше - 16,6 миллиардов рублей. В пример, власти Нью-Йорка (США) перечислили на содержание СМИ почти в четыре раза меньше - 60 миллионов долларов. Причем указанная выше сумма в 200 миллионов долларов – это только дотации Департаменту средств массовой информации и рекламы. Что касается других подразделений московской мэрии, то они также перечисляют прессе значительные суммы. По данным издания, общая сумма затрат на поддержку лояльных мэрии СМИ составляет около 19,4 миллиардов рублей. Известно, что из федерального бюджета ВГТРК получает 21,8 миллиардов рублей, однако телеканал работает во всех регионах России, а московские СМИ получают 19,4 миллиардов рублей и ведут свою деятельность только в одном субъекте РФ.

При этом официальная цифра в 200 миллионов долларов не включает в себя «теневые» затраты. Как пишет «Практика.ру», ежегодно администрация Москвы выделяет 650 миллионов рублей на позитивное освещение в СМИ своей работы.
Большие суммы из бюджета перечисляются PR-агентствам, которые публикуют в прессе полезную для мэрии информацию.

Администрация Москвы продвигает свою позицию и через «Яндекс.Новости». РБК пишет, что московские чиновники перевели в статус СМИ сайты своих ведомств, новости которых публикуются в ленте «Яндекса». Причем эти публикации в положительном ключе освещают деятельность мэра Сергея Собянина. Журналисты отмечают, что только за первые шесть месяцев работы таких интернет-ресурсов из кармана москвичей ушло 417,6 миллионов рублей.

Жителям столицы никто не рассказывает, что они спонсируют телеканал ТВЦ и медиахолдинг «Москва Медиа», которым мэрия перечисляет значительные суммы из бюджета. Один только ТВЦ ежегодно получает 2,5-3 миллиарда рублей от московской администрации. При этом ему перечисляются деньги и как федеральному телеканалу.
А не отличающийся высокой эффективностью работы холдинг «Москва-медиа» обходится налогоплательщикам в 4,5 миллиарда рублей. Структура не в состоянии покрыть эти затраты доходами от рекламы. Источник отмечает, что в ТНС «Среднесуточная доля телеканалов в Москве» нет телеканала «Москва-доверие». Получается, что компания ведет трансляции пять лет, но их не смотрит даже 1% московских телезрителей.

Тем не менее, в 2011 году, когда мэрия Москвы за 200 миллионов рублей приобрела обанкротившийся канал «ТВ Столица», чиновники обещали превратить это убыточное телевизионное СМИ в одно из самых популярных в стране и мире.
Эта сделка оказалась удачной только для экс-владельцев телеканала. Администрация Москвы погасила многомиллиардную задолженность перед кредиторами и получила канал с доходом в 87 миллионов рублей.

Ранее одним из владельцев канала был Василий Кичеджи, который занимал пост руководителя московского департамента транспорта и связи, а еще ранее — заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Непонятно одно: почему власти Москвы отдают так много денег малоэффективным СМИ, если могут воспользоваться услугами PR-агентств, которые будут заниматься лоббированием интересов столичной администрации?

Эксперт медиарынка сообщил, что 20 миллиардов рублей, которые мэрия выделила на СМИ – непомерно большая сумма для рекламного рынка, который просто не сможет их освоить, так как в российской прессе нет столько площадей. Эти средства могли быть потрачены на субсидирование убыточных каналов, которые принадлежат администрации Москвы, в частности, на закупку нового оборудования, ремонт офисов и т.д.

По словам эксперта, бесконтрольная трата бюджетных средств всегда оборачивается новыми расходами и не приводит к ощутимым результатам.

Возникает вопрос: кто же контролирует московскую медиа империю?

По информации издания, этого человека зовут Александр Горбенко, и он с 2010 года занимает пост заместителя мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики. До этого он редактировал «Российскую газету», которая всегда была правительственным СМИ, где публиковались официальные государственные документы. Горбенко имел тесные связи с правовым департаментом правительства России, который в 2009 году возглавляла Анастасия Ракова – близкий соратник руководителя аппарата правительства Сергея Собянина.

Ракова и Горбенко заняли руководящие должности сразу после того, как Собянин был избран мэром Москвы.

Заслуживает внимания и пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова – важное лицо в столичной медиасфере, которая занимается освещением работы мэра.

Всех вышеперечисленных персон связывает одно – они не являются публичными фигурами. Эти люди почти не общаются с журналистами, не дают интервью и комментарии. Они не заинтересованы в том, чтобы понравиться жителям Москвы, видимо, у них и нет такой задачи.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Власть#Общество
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