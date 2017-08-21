Власти Москвы тратят более $200 млн из бюджета столицы на СМИ

Московские власти ежегодно выделяют более 200 миллионов долларов на спонсорство «дружественных» и своих СМИ. Средства поступают из бюджета столицы и делают Москву абсолютным рекордсменом мира в области затрат на услуги СМИ.
Как пишет издание
При этом официальная цифра в 200 миллионов долларов не включает в себя «теневые» затраты. Как пишет «Практика.ру», ежегодно администрация Москвы выделяет 650 миллионов рублей на позитивное освещение в СМИ своей работы.
Большие суммы из бюджета перечисляются PR-агентствам, которые публикуют в прессе полезную для мэрии информацию.
Администрация Москвы продвигает свою позицию и через «Яндекс.Новости». РБК пишет, что московские чиновники перевели в статус СМИ сайты своих ведомств, новости которых публикуются в ленте «Яндекса». Причем эти публикации в положительном ключе освещают деятельность мэра Сергея Собянина. Журналисты отмечают, что только за первые шесть месяцев работы таких интернет-ресурсов из кармана москвичей ушло 417,6 миллионов рублей.
Жителям столицы никто не рассказывает, что они спонсируют телеканал ТВЦ и медиахолдинг «Москва Медиа», которым мэрия перечисляет значительные суммы из бюджета. Один только ТВЦ ежегодно получает 2,5-3 миллиарда рублей от московской администрации. При этом ему перечисляются деньги и как федеральному телеканалу.
А не отличающийся высокой эффективностью работы холдинг «Москва-медиа» обходится налогоплательщикам в 4,5 миллиарда рублей. Структура не в состоянии покрыть эти затраты доходами от рекламы. Источник отмечает, что в ТНС «Среднесуточная доля телеканалов в Москве» нет телеканала «Москва-доверие». Получается, что компания ведет трансляции пять лет, но их не смотрит даже 1% московских телезрителей.
Тем не менее, в 2011 году, когда мэрия Москвы за 200 миллионов рублей приобрела обанкротившийся канал «ТВ Столица», чиновники обещали превратить это убыточное телевизионное СМИ в одно из самых популярных в стране и мире.
Эта сделка оказалась удачной только для экс-владельцев телеканала. Администрация Москвы погасила многомиллиардную задолженность перед кредиторами и получила канал с доходом в 87 миллионов рублей.
Ранее одним из владельцев канала был Василий Кичеджи, который занимал пост руководителя московского департамента транспорта и связи, а еще ранее — заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе.
Непонятно одно: почему власти Москвы отдают так много денег малоэффективным СМИ, если могут воспользоваться услугами PR-агентств, которые будут заниматься лоббированием интересов столичной администрации?
Эксперт медиарынка сообщил, что 20 миллиардов рублей, которые мэрия выделила на СМИ – непомерно большая сумма для рекламного рынка, который просто не сможет их освоить, так как в российской прессе нет столько площадей. Эти средства могли быть потрачены на субсидирование убыточных каналов, которые принадлежат администрации Москвы, в частности, на закупку нового оборудования, ремонт офисов и т.д.
По словам эксперта, бесконтрольная трата бюджетных средств всегда оборачивается новыми расходами и не приводит к ощутимым результатам.
Возникает вопрос: кто же контролирует московскую медиа империю?
По информации издания, этого человека зовут Александр Горбенко, и он с 2010 года занимает пост заместителя мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики. До этого он редактировал «Российскую газету», которая всегда была правительственным СМИ, где публиковались официальные государственные документы. Горбенко имел тесные связи с правовым департаментом правительства России, который в 2009 году возглавляла Анастасия Ракова – близкий соратник руководителя аппарата правительства Сергея Собянина.
Ракова и Горбенко заняли руководящие должности сразу после того, как Собянин был избран мэром Москвы.
Заслуживает внимания и пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова – важное лицо в столичной медиасфере, которая занимается освещением работы мэра.
Всех вышеперечисленных персон связывает одно – они не являются публичными фигурами. Эти люди почти не общаются с журналистами, не дают интервью и комментарии. Они не заинтересованы в том, чтобы понравиться жителям Москвы, видимо, у них и нет такой задачи.
Источник: ИА «Город55»