Власти Москвы тратят более $200 млн из бюджета столицы на СМИ

Как пишет издание «Новые известия» , последние три года власти Москвы официально выделяют деньги из бюджета на СМИ. В этом году на эти цели было потрачено 12,1 миллиард рублей (около 200 миллионов долларов). В прошлом году затраты были еще больше - 16,6 миллиардов рублей. В пример, власти Нью-Йорка (США) перечислили на содержание СМИ почти в четыре раза меньше - 60 миллионов долларов. Причем указанная выше сумма в 200 миллионов долларов – это только дотации Департаменту средств массовой информации и рекламы. Что касается других подразделений московской мэрии, то они также перечисляют прессе значительные суммы. По данным издания, общая сумма затрат на поддержку лояльных мэрии СМИ составляет около 19,4 миллиардов рублей. Известно, что из федерального бюджета ВГТРК получает 21,8 миллиардов рублей, однако телеканал работает во всех регионах России, а московские СМИ получают 19,4 миллиардов рублей и ведут свою деятельность только в одном субъекте РФ.