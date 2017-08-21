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Пункты размещения пострадавших в пожаре организовали в школах Ростова

21 августа 2017, 23:35
Пункты размещения пострадавших в пожаре организовали в школах Ростова

Пострадавших в масштабном пожаре на Нижегородской в Ростове-на-Дону местных жителей временно разместили в 2-х местных школах, об этом проинформировала RostovGazeta.

«Помимо этого, для населения работает горячая линия по номеру 8-(863)210-89-40 и организован оперштаб в Пролетарском районе в здании соцзащиты», - сообщает RostovGazeta со ссылкой на горадминистрацию.

Пункты временного размещения расположились в школе №22 по Театральному проспекту, 48/226 и в помещении школы №5 по Социалистической, 195/21.

Напомним, в Ростове-на-Дону днем в понедельник пожар в нежилом помещении привел к возгоранию еще 20 домов. Из зоны бедствия эвакуировали порядка 500 человек местного населения. По состоянию на 19.00 МСК в медучреждения с различными травмами обратились 25 горожан.

С огнем борются силовые структуры, к тушению пожара привлекли воздушную спецтехнику. Отмечается, что региональная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Происшествия
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