Пункты размещения пострадавших в пожаре организовали в школах Ростова

Напомним, в Ростове-на-Дону днем в понедельник пожар в нежилом помещении привел к возгоранию еще 20 домов. Из зоны бедствия эвакуировали порядка 500 человек местного населения. По состоянию на 19.00 МСК в медучреждения с различными травмами обратились 25 горожан.