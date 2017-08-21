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Потомков кошки легендарного омича Егора Летова пристраивают в Приморье

21 августа 2017, 08:31
Потомство с интересной родословной.

Во Владивостоке местная жительница продает котят, предком которых, по ее словам, является кошка легендарного панк-музыканта из Омска Егора Летова.

На прошлой неделе на известном приморском сайте было опубликовано объявление о продаже трех беспородных котят, которые внешне ничем не отличаются от других своих собратьев, но как отмечает их владелица Анастасия, их родословная ведется от кошки лидера группы «Гражданская оборона», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Егор Летов любил кошек, и они у него всегда жили, этот факт является общеизвестным. Однажды одного котенка музыкант отдал режиссеру «Обороны» Олегу Тарасову, другу известного в Хабаровске Ника Рок-н-ролла. Позже кот наплодил котят, одна из которых досталось мужу автора объявления. В семье кошка прожила 10 лет, оставив после себя троих котят.

В настоящее время Анастасия старается пристроить потомков кошки Егора Летова. По ее словам, они уже дали котятам неофициальные имена. Самую светлую кошку из троицы назвали Блонди в честь панк-группы из США, по аналогичному принципу рыжий кот получил имя Рамонес, а последний – Чуча.


Фото: сайт группы «Гражданская оборона»
Источник: ИА «Город55»

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