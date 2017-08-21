Потомков кошки легендарного омича Егора Летова пристраивают в Приморье

Егор Летов любил кошек, и они у него всегда жили, этот факт является общеизвестным. Однажды одного котенка музыкант отдал режиссеру «Обороны» Олегу Тарасову, другу известного в Хабаровске Ника Рок-н-ролла. Позже кот наплодил котят, одна из которых досталось мужу автора объявления. В семье кошка прожила 10 лет, оставив после себя троих котят.