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По центру Омска разгуливает персонаж супергеройских фильмов

21 августа 2017, 09:15
По центру Омска разгуливает персонаж супергеройских фильмов

В социальных сетях омичи опубликовали снимки прогуливающегося по городу подражателя известного по комиксам, а также по двум полнометражным кинофильмам супергероя по прозвищу «Пипец».

Горожане заметили косплеера героя комиксов во время его прогулки по улице Маяковского. Впрочем, судя по обсуждению опубликованных в соцсетях снимках, не все пользователи узнали супергероя, кто-то принял его за персонажа телесериала «Power Rangers», другие посчитали, что это «Зеленый шершень».

Омичи, знакомые с персонажем, отметили, что в скором времени ждут появления на улицах города «Убивашки» (персонаж серии комиксов «Пипец»).


Фото: Типичный Омск
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Афиша#Кино#Общество
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