По центру Омска разгуливает персонаж супергеройских фильмов

Горожане заметили косплеера героя комиксов во время его прогулки по улице Маяковского. Впрочем, судя по обсуждению опубликованных в соцсетях снимках, не все пользователи узнали супергероя, кто-то принял его за персонажа телесериала «Power Rangers», другие посчитали, что это «Зеленый шершень».