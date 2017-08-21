По центру Омска разгуливает персонаж супергеройских фильмов

В социальных сетях омичи опубликовали снимки прогуливающегося по городу подражателя известного по комиксам, а также по двум полнометражным кинофильмам супергероя по прозвищу «Пипец».
Горожане заметили косплеера героя комиксов во время его прогулки по улице Маяковского. Впрочем, судя по обсуждению опубликованных в соцсетях снимках, не все пользователи узнали супергероя, кто-то принял его за персонажа телесериала «Power Rangers», другие посчитали, что это «Зеленый шершень».
Омичи, знакомые с персонажем, отметили, что в скором времени ждут появления на улицах города «Убивашки» (персонаж серии комиксов «Пипец»).