Омские дорожники досрочно отремонтировали участок проспекта Мира

Специалисты досрочно уложили асфальт на дороге по проспекту Мира между улицами Доковская и Полевая.
Напомним, приведением магистрали в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги» занимался «СтройСервис». Как рассказали в городской администрации, ремонт специалисты осуществляли по технологии холодного ресайклинга – старый асфальт на месте смешивали с полимерами и затем укладывали в 2 слоя.
Сказались ли сжатые сроки ремонта на качестве дорожного полотна, покажет проверка специалистов СибАДИ. По словам и.о. омского мэра Сергея Фролова, только после ее положительного заключения на обновленную дорогу нанесут разметку.
Отметим, что участок проспекта Мира стал уже 32-ым объектом дорожной сети, отремонтированным в этом году. При этом, как ранее сообщала редакция ИА «Город55», некоторые магистрали специалисты также привели в порядок
Источник: ИА «Город55»