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День флага РФ в Омске: парад ретромобилей, салют и фестиваль красок

21 августа 2017, 14:12
День флага РФ в Омске: парад ретромобилей, салют и фестиваль красок

Завтра, 22 августа в 11:00 в сквере имени Дзержинского пройдет официальная церемония открытия праздничных мероприятий, посвященных Дню флага Российской Федерации.

В рамках патриотической акции колонна из ретромобилей проедет по всем районам города. В 12 часов дня ее можно будет наблюдать в парке «Зеленый остров», где начнется праздничная программа с шествием под 9-метровым триколором.

Завершение парада ознаменует необычный водный салют, окрашенный в цвета российского флага. Далее на Зеленом острове гостей праздника ждет фестиваль красок и различные интерактивные площадки.

Следующим пунктом назначения колонны ретромобилей станет площадь у здания старого аэропорта, после которого раритетные машины отправятся к памятнику труженикам тыла в Октябрьском округе.

В 17 часов на площади у строительного рынка «Южный» пройдут показательные выступления силачей и оригинальный флешмоб, участниками которого станут владельцы авто красного, синего и белого цветов, сообщает пресс-служба администрации города Омска.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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