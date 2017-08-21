Чрезвычайная опасность угрожает двум районам Омской области

Сразу в двух районах Омской области ожидается чрезвычайная пожароопасность – пятый класс горимости.
Согласно информации ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», с 22 по 28 августа на территории Черлакского и Русско-Полянского районов ожидается чрезвычайная пожароопасность, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
В связи с этим допускается возникновение ЧС не выше муниципального уровня, которые обусловлены степными и лесными пожарами. В сложившихся условиях жителям и гостям региона рекомендуется воздержаться от посещения лесов, а также помнить, что причиной возгорания может стать элементарное пренебрежение правилами пожарной безопасности.
Оказавшимся в лесу гражданам стоит помнить, что там запрещено пользоваться открытым огнем, бросать горящие окурки и спички, разводить костры, а также выжигать траву под деревьями, на прогалинах и лесных полянах.
Кроме того, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, в частности, не заправлять баки машин топливом при работающем двигателе, не оставлять пропитанный горючими материалами или промасленный обтирочный материал, не курить вблизи заправляемых топливом автомобилей, не использовать технику с неисправной системой питания двигателя, а также не оставлять осколки стекла и бутылки на освещенной солнцем лесной поляне, поскольку они могут сработать как линзы.
При пожаре следует звонить по телефону «101» или по телефону единой дежурно-диспетчерской службы «112».
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Источник: ИА «Город55»