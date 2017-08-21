Чрезвычайная опасность угрожает двум районам Омской области

Кроме того, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, в частности, не заправлять баки машин топливом при работающем двигателе, не оставлять пропитанный горючими материалами или промасленный обтирочный материал, не курить вблизи заправляемых топливом автомобилей, не использовать технику с неисправной системой питания двигателя, а также не оставлять осколки стекла и бутылки на освещенной солнцем лесной поляне, поскольку они могут сработать как линзы.