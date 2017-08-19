Путину предложили перенести столицу на Урал и размосквичить Россию



«Какой смысл уходить за Урал...? На мой взгляд, самое главное в этом вопросе — необходимость пересмотреть, может быть, межбюджетные отношения, потому что регионы очень зависимы от федерального центра. Нужно расставить чуть больше приоритеты в регионах, заботиться о населении, чтобы люди не убегали с малой родины, а гордились ей, развивали предприятия, строили бизнес».