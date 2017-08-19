Путину предложили перенести столицу на Урал и размосквичить Россию

С таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратился Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
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Юрий Крупнов считает, что Российская Федерация чересчур «гиперцентрализирована» — московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения». Развитие национальных территорий сконцентрировано в 15-25 мегаполисах, в которых собрано «уже более половины» населения страны.
В итоге, нарастающая внутренняя миграция может привести к потере геополитического преимущества, и, далее, к «утрате суверенитета над удалёнными от больших городов территориями».
«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания. Мы сегодня на 1/7 части мировой суши живём в 7-10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы», — следует из проекта «доктрины».
Демограф считает, что решением проблемы может стать перенос столицы России из Москвы на Урал. Далее — необходимо связать все малые города страны сплошной авиатизацией и полным восстановлением судоходности рек.
Юрий Крупнов убежден, что приоритет в развитии страны необходимо отдать Дальнему Востоку и Сибири, «перейти от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию территорий страны на местном уровне».
Отказаться от концентрации населения в мегаполисах, отдав предпочтение малоэтажной ландшафтно-усадебной расселенности. Для этого каждой многодетной семье выделить от государства «по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток и оборудованной всей необходимой инфраструктурой».
«Размосквичиванию России» также будет способствовать глобальная система строительства тысячи новых городов по всей стране с развитой урбанистической инфраструктурой.
RT также приводит первую реакцию Госдумы на «Доктрину размосквичивания». Зампредседателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева считает, что это подход неверный:
«Какой смысл уходить за Урал...? На мой взгляд, самое главное в этом вопросе — необходимость пересмотреть, может быть, межбюджетные отношения, потому что регионы очень зависимы от федерального центра. Нужно расставить чуть больше приоритеты в регионах, заботиться о населении, чтобы люди не убегали с малой родины, а гордились ей, развивали предприятия, строили бизнес».