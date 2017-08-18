Омич, повторно пойманный пьяным за рулем, от ответственности не уйдет

В данном случае водитель должен нести уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, однако материалы в отношении последнего для решения вопроса об уголовной ответственности в органы дознания не направлены в связи с неполным выяснением обстоятельств привлечения лица к административной ответственности за аналогичное правонарушение.