Омич, повторно пойманный пьяным за рулем, от ответственности не уйдет

По инициативе прокуратуры города Омска возбуждено уголовное дело в отношении водителя, повторно управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения.
Как сообщил старший помощник прокурора г. Омска Шулицкий Д.А. прокуратурой города Омска в сфере привлечения к ответственности водителей за управление транспортными средствами выявлены нарушения.
В начале января 2017 года в ночное время на территории г. Омска сотрудниками полиции остановлен автомобиль «Форд» под управлением местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который был ранее подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.
В данном случае водитель должен нести уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, однако материалы в отношении последнего для решения вопроса об уголовной ответственности в органы дознания не направлены в связи с неполным выяснением обстоятельств привлечения лица к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
В целях устранения нарушений и привлечения водителя к уголовной ответственности прокуратурой города Омска направлены материалы проверки в органы дознания для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.
В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят на контроль органами прокуратуры.
Кроме того, в связи с ненадлежащим проведением разбирательства по указанному факту, прокуратурой города Омска начальнику УМВД России по г. Омску внесено представление.
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старший помощник прокурора г. Омска Шулицкий Д.А.
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Источник: ИА «Город55»