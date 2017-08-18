Грандиозный флэшмоб в Омске «Танец Орифлэйм»

20 августа 2017 года состоится грандиозный флешмоб «Танец Орифлэйм» во втором городе-победителе – Омске.
Компания Орифлэйм приглашает всех желающих абсолютно бесплатно посетить масштабное городское мероприятие, принять участие в танцевальном празднике и стать частью сообщества влюбленных в красоту людей! Гости мероприятия под руководством хореографа Александра Могилева смогут почувствовать себя настоящими профессионалами танцевального искусства!
Настоящая красота – это гармония, танец души и тела, яркие образы и невероятные движения! Летом этого года шведский бренд организовал уникальный проект «Танец Орифлэйм», благодаря которому каждый желающий смог попробовать себя в роли профессионального танцора. На протяжении месяца участники скачивали специально разработанное приложение «Танцуй», учили движения под виртуальным руководством Александра Могилева, выкладывали свои танцы в социальные сети и боролись за призы в различных номинациях. По итогам проекта было получено более 1000 видео из 89 городов России! Три самых активных города, приславших наибольшее количество видео, в августе примут у себя зажигательные танцевальные флешмобы.
Площадь у Тобольских ворот Омской крепости на несколько часов превратится в грандиозную танцплощадку, где Александр Могилев с командой проведут танцевальные мастер-классы, а также научат всех желающих модному танцу Орифлэйм, который уже стал настоящим хитом этого лета!
На протяжении всего мероприятия будет работать «Зона Красоты», где эксперты компании расскажут о правильном питании и уходе за собой. В завершении праздника все присутствующие смогут принять участие в масштабном флешмобе #танецOriflame, который будет сопровождаться живым треком, специально написанным к проекту телеведущей и модным DJ Снежиной Куловой, в исполнении автора.
Александр Могилев: «Танец – это постоянное движение, а движение – это жизнь! С помощью танца можно передать самые глубинные чувства, которые порой сложно выразить словами. Я рад быть частью такого масштабного проекта как «Танец Орифлэйм», который дал возможность тысячам людей во всей России выразить свои эмоции в танце»
Расписание мероприятия:
11:00 – открытие «Зоны Красоты»
11:00 — 16:30 – работа стендов «Зоны Красоты»
— Фейсбилдинг
— Про-сушка
— Тренды макияжа
— Стильный образ
13:00 — 14:00 – танцевальный фитнес на свежем воздухе
— Дыхательная зарядка
— Разминка в стиле Hip-Hop
— Мастер-класс Waacking
— Мастер-класс kingtut
14:00 — 14:10 – построение фигуры для танцевального флешмоба
14:10 — 14:45 – танцевальный урок от Александра Могилева
14:45 — 15:00 – флешмоб #танецOriflame
15.15 — 16.00 – Автограф-сессия с Александром Могилевым и Снежиной Куловой
16:30 – закрытие Зоны Красоты
Танцевальный флешмоб «Танец Орифлэйм» пройдет в Омске 20 августа 2017 года у Тобольских ворот Омской крепости с 11:00 до 16:30.Танцуй вместе с нами, приводи своих близких и присоединяйся к сообществу людей, влюбленных в красоту!
Источник: ИА «Город55»
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