Грандиозный флэшмоб в Омске «Танец Орифлэйм»

Настоящая красота – это гармония, танец души и тела, яркие образы и невероятные движения! Летом этого года шведский бренд организовал уникальный проект «Танец Орифлэйм», благодаря которому каждый желающий смог попробовать себя в роли профессионального танцора. На протяжении месяца участники скачивали специально разработанное приложение «Танцуй», учили движения под виртуальным руководством Александра Могилева, выкладывали свои танцы в социальные сети и боролись за призы в различных номинациях. По итогам проекта было получено более 1000 видео из 89 городов России! Три самых активных города, приславших наибольшее количество видео, в августе примут у себя зажигательные танцевальные флешмобы.