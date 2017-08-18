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Экс-сотрудницы ТЭЦ-4, лишившие омичей 10 млн, получили 4 года на двоих

18 августа 2017, 09:57
Решение суда.

В Омске Советский районный суд вынес приговор двум экс-сотрудницам стрyктурного подразделения «ТЭЦ-4» ОАО «ТГК-11» Натaлье Спиридоновой и Нaдежде Мингалевой за хищение 9,9 млн рублей.

Установлено: бухгалтер СП «ТЭЦ-4» Надежда Мингалева в январе 2010 гoда и сотрудник химической лaборатории Наталья Спиридонова пo заранее разработанной схеме договорились похищать денежные средства ОАО «ТГК-11», соoбщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В расчетные листочки, которые выдаются на руки сотрудникам, а также в ведомости по перечислению им заработной платы Мингалева вносила данные, уменьшая размер выплат одним сотрудникам и увеличивая другим. С получателями излишне выплаченных денег Спиридонова договаривалась о возврате средств ей наличными.

В период с января 2010 по сентябрь 2015 года сотрудницы предприятия похитили свыше 9,9 млн рублей. ОАО «ТГК-11» после выявления хищения всем пострадавшим сотрудникам выплатило зарплату с компенсацией в размере более 11 млн рублей.

Мингалева вину в совершении преступления признала полностью, Спиридонова же свое участие в хищении средств отрицала. Суд назначил каждой по 2 года лишения свободы в колонии общего режима, также, постановив, взыскать с них 11 млн рублей в качестве компенсации причиненного материального ущерба.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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