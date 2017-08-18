Экс-сотрудницы ТЭЦ-4, лишившие омичей 10 млн, получили 4 года на двоих

В расчетные листочки, которые выдаются на руки сотрудникам, а также в ведомости по перечислению им заработной платы Мингалева вносила данные, уменьшая размер выплат одним сотрудникам и увеличивая другим. С получателями излишне выплаченных денег Спиридонова договаривалась о возврате средств ей наличными.