Детский омбудсмен проверила лагерь, где стреляли в 11-летнего мальчика

Как выяснилось, трагический случай произошел 9 августа. Директор лагеря, нарушив требования установленного режима, впустил на территорию 3 посторонних молодых людей с пневматическим оружием. При этом отмечается, что охранник, действуя по инструкции, отказал им в выдаче пропуска, однако директор убедил охранника пропустить молодежь на территорию лагеря, сказав, что они являются членами одного из отрядов. После обеда молодые люди начали стрелять по бутылкам на окраине лагеря. В это время там оказался 11-летний мальчик, который и был ранен в живот – это произошло около 16 часов. С повреждением кишечника ребенка доставили в райбольницу, где он был прооперирован. Днем позже 11-летнего пациента с помощью авиации доставили в Нижневартовскую детскую больницу, в настоящее время он проходит курс лечения.