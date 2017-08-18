Детский омбудсмен проверила лагерь, где стреляли в 11-летнего мальчика

Детский омбудсмен Анна Кузнецова уверена, что ситуация, которую установили проверяющие во время инспектирования палаточного лагеря «Юбилейный» в ХМАО, несовместима с понятием безопасность.
Поводом для проведения проверочных мероприятий стал произошедший на территории детского лагеря инцидент: 11-мальчик доставлен в медицинское учреждение с ранением из пневматической винтовки, информация об этом поступила как в правоохранительные органы, так и в СМИ, сообщает пресс-служба
На место происшествия, в палаточный лагерь «Юбилейный», который располагается в поселке Луговой Кондинского района Ханты-Мансийского округа, 16 августа выехали представители детского омбудсмена во главе с советником Гульнарой Сальниковой и выявили в нем грубые нарушения правил безопасности и СанПиН.
Как выяснилось, трагический случай произошел 9 августа. Директор лагеря, нарушив требования установленного режима, впустил на территорию 3 посторонних молодых людей с пневматическим оружием. При этом отмечается, что охранник, действуя по инструкции, отказал им в выдаче пропуска, однако директор убедил охранника пропустить молодежь на территорию лагеря, сказав, что они являются членами одного из отрядов. После обеда молодые люди начали стрелять по бутылкам на окраине лагеря. В это время там оказался 11-летний мальчик, который и был ранен в живот – это произошло около 16 часов. С повреждением кишечника ребенка доставили в райбольницу, где он был прооперирован. Днем позже 11-летнего пациента с помощью авиации доставили в Нижневартовскую детскую больницу, в настоящее время он проходит курс лечения.
Установлено, что запись о данном происшествии руководитель лагеря не внес в соответствующие документы. Параллельно с этим зафиксированы и другие нарушения, такие как, например, не работала кнопка вызова экстренных служб, в санитарной комнате обнаружены лекарственные препараты с просроченным сроком, а также медсредства, которые хранились с нарушением правил. Кроме этого, дети имели свободный доступ к ножам и топорам, в палатках при этом хранились скоропортящиеся продукты и другое.
Имеются вопросы и к воспитательным методам, применявшимся сотрудниками лагеря.
По словам Анны Кузнецовой, именно безопасность – это основное требование, которое предъявляется к детским лагерям в период летнего оздоровления, а на примере этого учреждения предписания просто не выполнялись.
Итоги инспекционной проверки Кузнецова готова обсудить с руководством Югры.
Также состоялась встреча сотрудников аппарата детского омбудсмена с районным прокурором Кондинска, который сообщил, что надзорным органом уже запрошены все необходимые документы для проведения прокурорской проверки.
Известно, что следственным комитетом СУ России по ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении директора лагеря по статье 293 части 2 УК России, а в отношении стрелявшего молодого человека – по статье 118 части 1 УК России.
Источник: ИА "Город55"