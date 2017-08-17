Сахалинский мост имеет право стать приоритетным проектом



Сравнивая два моста – Крымский и Сахалинский – Афонин говорит о том, что если бы так долго просчитывали первый, то до сих пор бы обсуждали его рентабельность. Строить надо не гостиницы за счет государства, а возводить мосты, строить дороги и линии Интернета. Дальний Восток должен стать передовым регионом России, чтобы туда переезжали люди с пониманием перспектив и реальной поддержки со стороны правительства, учитывая при этом специфику региона, чтобы первый же тайфун не разрушил все, - уверен политик.

