Сахалинский мост имеет право стать приоритетным проектом

В рамках прямой линии с Президентом России жительница Хабаровского края задала вопрос о транспортной доступности Дальнего Востока, а именно острова Сахалин. Владимир Путин, отвечая на вопрос, сравнил возможное решение этого вопроса с проектом строительства крымского Керченского моста.
Мнением о том, что данный проект необходимо сделать приоритетным проектом (таким же как мост в Крыму) поделился Юрий Афонин, зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы, 1-й заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в ходе визита на Сахалин, сообщает издание
По словам политика, власти сегодня сильно увлечены требованиями обоснованности финансовой эффективности каждого проекта, поэтому зачастую кажется, что в правительстве работают не госслужащие, а «дельцы, нацеленные только на извлечение прибыли». На самом же деле, базовая инфраструктура на дальнем Востоке далеко не бизнес-планирование, а вопрос выживания и сохранения целостности страны, - отметил Афонин. Депутат для сравнения привел пример строительства Трассибирской и Байкало-Амурской магистралей – «когда их строили, понимали, что это линии жизни, а не коммерческие проекты».
Кроме этого, Афонин считает, что несмотря на то, что Президент озвучил проект моста или тоннеля на Сахалин, проект может так и остаться незамеченным в правительстве, а капиталистический подход к нему не позволит уложить строительство в разумные сроки.
Сравнивая два моста – Крымский и Сахалинский – Афонин говорит о том, что если бы так долго просчитывали первый, то до сих пор бы обсуждали его рентабельность. Строить надо не гостиницы за счет государства, а возводить мосты, строить дороги и линии Интернета. Дальний Восток должен стать передовым регионом России, чтобы туда переезжали люди с пониманием перспектив и реальной поддержки со стороны правительства, учитывая при этом специфику региона, чтобы первый же тайфун не разрушил все, - уверен политик.
Источник: ИА "Город55"