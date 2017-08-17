Проезд по улице Ленина могут не открыть 1 сентября

Напомним, что благоустройством улицы Ленина занимается компания «Идеал-Строй». Планировалось, что движение по улице будет открыто к 1 сентября.
Однако, как сообщили ИА «Город55» в компании «Идеал-Строй», возможно, открыть движение не получится к намеченной дате. Это связано с тем, что, во-первых, улица была перекрыта значительно позже установленных городской администрацией сроков, а во-вторых, на объекте, помимо подрядчика, «работают еще и ресурсники, и у каждого из них тоже свой график работ».
«На сегодняшний день окончательного решения о том, будет ли открыта улица Ленина 1 сентября или нет, не принято - ведутся переговоры с департаментом транспорта и департаментом городского хозяйства. Возможно, сроки перекрытия будут сдвинуты, но мы делаем все возможное, чтобы эти сроки были как можно ближе к намеченной дате. Планировалось, что улица будет перекрыта с июня по август, но закрыть улицу удалось только в конце июня-начале июля. В связи с этим, движение все-таки придется ограничивать на каком-то участке, например, от Короленко до Ленинградской площади. Далее также могут возникнуть вопросы о перекрытии, когда мы подойдем к Юбилейному мосту. В целом, благоустройство улицы по планам должно закончиться к началу ноября», - отметили в компании «Идеал-Строй».
На сегодняшний день, по данным пресс-службы омской мэрии, практически завершено переустройство основных инженерных коммуникаций. На завершающей стадии находятся работы по переустройству ливневой канализации, систем связи и электролиний. Кроме этого, завершается монтаж фонарного освещения и мощение гранитной плиткой, останется только заасфальтировать проезжую часть автомобильной дороги.
Источник: ИА "Город55"