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Названы самые популярные в России иномарки

17 августа 2017, 17:14
Выбор автолюбителей.

Рейтинг наиболее популярных иностранных легковых автомобилей с пробегом на территории России по итогам первого полугодия 2017 года составило аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной на вторичном рынке иномаркой, согласно результатам исследования, оказался Ford Focus, который за отчетный период был реализован в количестве 61,8 тысяч единиц, что на 3,5% выше прошлогоднего показателя. Следом расположился японский седан Toyota Corolla с показателем 48,6 тысяч проданных машин (-2,8%). Замыкает тройку лидеров корейский автомобиль Hyundai Solaris, реализованный в 35,5 тысячах экземплярах (+29,1%).

Также в пятерку вошли бизнес-седан Toyota Camry с показателем 35,1 тысяч штук (+5,4%) и автомобиль Renault Logan 33,1 тысяч единиц (+3,6%).

Также в топ-10 оказались Chevrolet Niva (32,1 тысяч, +0,4%), Daewoo Nexia (30,4 тысяч, -4,5%), KIA Rio (28,9 тысяч, +23,1%), Opel Astra (29,4 тысяч, +5,9%) и Volkswagen Passat (26,5 тысяч, -2,1%).

Объем российского рынка иномарок с пробегом составил 1,739 млн единиц, что выше прошлогоднего показателя на 2,6%.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Авто#Общество
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