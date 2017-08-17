Названы самые популярные в России иномарки

Самой популярной на вторичном рынке иномаркой, согласно результатам исследования, оказался Ford Focus, который за отчетный период был реализован в количестве 61,8 тысяч единиц, что на 3,5% выше прошлогоднего показателя. Следом расположился японский седан Toyota Corolla с показателем 48,6 тысяч проданных машин (-2,8%). Замыкает тройку лидеров корейский автомобиль Hyundai Solaris, реализованный в 35,5 тысячах экземплярах (+29,1%).