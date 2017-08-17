Названы самые популярные в России иномарки

Рейтинг наиболее популярных иностранных легковых автомобилей с пробегом на территории России по итогам первого полугодия 2017 года составило аналитическое агентство «
Самой популярной на вторичном рынке иномаркой, согласно результатам исследования, оказался Ford Focus, который за отчетный период был реализован в количестве 61,8 тысяч единиц, что на 3,5% выше прошлогоднего показателя. Следом расположился японский седан Toyota Corolla с показателем 48,6 тысяч проданных машин (-2,8%). Замыкает тройку лидеров корейский автомобиль Hyundai Solaris, реализованный в 35,5 тысячах экземплярах (+29,1%).
Также в пятерку вошли бизнес-седан Toyota Camry с показателем 35,1 тысяч штук (+5,4%) и автомобиль Renault Logan 33,1 тысяч единиц (+3,6%).
Также в топ-10 оказались Chevrolet Niva (32,1 тысяч, +0,4%), Daewoo Nexia (30,4 тысяч, -4,5%), KIA Rio (28,9 тысяч, +23,1%), Opel Astra (29,4 тысяч, +5,9%) и Volkswagen Passat (26,5 тысяч, -2,1%).
Объем российского рынка иномарок с пробегом составил 1,739 млн единиц, что выше прошлогоднего показателя на 2,6%.
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Источник: ИА «Город55»