Авангард разгромил Амур, Лемтюгову в драке разбили лицо

Второй период получился более богатым на события. Сначала вперед вышел «Амур» благодаря точным броскам Камалова на 28-й минуте и Литовченко на 36-й минуте. Но хозяева льда нашли в себе силы не просто сравнять счет, но и вновь выйти вперед, авторами голевых бросков стали Березин на 38-й минуте и Михеев на 40-й минуте. В концовке периода подрались Николай Лемтюгов и Томаш Загорна, в кулачном поединке победу одержал хоккеист «Амура», который одним точным ударом отправил соперника на лед, разбив ему лицо.