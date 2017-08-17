Авангард разгромил Амур, Лемтюгову в драке разбили лицо

Накануне омский «Авангард» провел вторую встречу в рамках Мемориала Блинова. Ранее наши хоккеисты уверенно
Место в воротах «Авангарда» в этой встрече защищал не Доминик Фурх, а Олег Шилин. Гости активно начали встречу, но до голевых моментов дело не доходило. Все изменилось в конце стартового игрового отрезка, бросок Меньшикова привел к первому в матче голу.
Второй период получился более богатым на события. Сначала вперед вышел «Амур» благодаря точным броскам Камалова на 28-й минуте и Литовченко на 36-й минуте. Но хозяева льда нашли в себе силы не просто сравнять счет, но и вновь выйти вперед, авторами голевых бросков стали Березин на 38-й минуте и Михеев на 40-й минуте. В концовке периода подрались Николай Лемтюгов и Томаш Загорна, в кулачном поединке победу одержал хоккеист «Амура», который одним точным ударом отправил соперника на лед, разбив ему лицо.
В заключительном игровом отрезке с лучшей стороны себя проявила шведская тройка «Авангарда». На 41-й минуте Эверберг ассистировал Сундстрему, а чуть более шести минут спустя все тот же Эверберг отдал голевую передачу Петерссону, который установил окончательный счет матча – 5:2.
Завтра, 18 августа, «ястребы» встретятся с хоккеистами «Автомобилиста», встреча начнется в 19:00 часов по омскому времени.
Голы:
1:0 - Меньшиков (Густафссон, Сундстрем) - 17:49
1:1 - Камалов (Фролов) - 27:34 (мен.)
1:2 - Литовченко (Фролов, Зогорна) - 35:40
2:2 - Березин (Пьянов, Михеев) - 37:57 (бол.)
3:2 - Михеев - 39:55
4:2 - Сундстрем (Эверберг) - 40:15
5:2 - Петерссон (Эверберг) - 46:52 (бол.)
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»