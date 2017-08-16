Виновные в падении башенного крана попросили смягчить наказание

Сегодня, 16 августа 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда отклонила апелляцию руководителей компании ООО «ГК Жилстрой Джаст Фит Лайф» Виктора Полукарова, Константина Семенова, начальника строительного участка Сергея Масленкина и крановщика Федора Елькина.
Ранее ИА «Город55» сообщал, что суд признал перечисленных лиц виновными в трагедии с
Напомним, несчастный случай произошел 26 октября 2015 года около 17 часов на строительной площадке по улице Маршала Жукова. Башенный кран, находившийся под управлением Елькина, упал на автомобили Toyota RAV4 и «ГАЗель-Соболь».
От полученных травм скончались 30-летний водитель иномарки, его жена и 4-месячный сын. Старший ребенок погибших, 4-летний мальчик, сам крановщик и водитель отечественного автомобиля были госпитализированы, последний скончался в больнице.
Причиной трагедии стали халатные действия подсудимых. Башенный кран с неисправными тормозами монтировался с нарушением правил безопасности и технических норм без наличия проектной, экспертной и разрешительной документации.
Помимо этого не проводились необходимые ежедневные проверки технического состояния машины. В результате перечисленных нарушений башенный кран сошел с рельсов и опрокинулся на проезжую часть.
В итоге, суд не удовлетворил поступившие жалобы от осужденных и родственников погибших, требующих ужесточения наказания, оставив в силе первоначальный приговор, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Омской области.
Источник: ИА «Город55»