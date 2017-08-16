Виновные в падении башенного крана попросили смягчить наказание

Ранее ИА «Город55» сообщал, что суд признал перечисленных лиц виновными в трагедии с падением башенного крана на улице Жукова , в результате которой погибли люди. Суд приговорил Полукарова к 4 годам лишения свободы, Семенов и Масленкин получили по 3,5 года, Елькин – 2 года с отбыванием наказания в колонии поселения.