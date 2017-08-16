По Омску бегает голый мужчина 18+

Только-только в наш город вернулась летняя жара и вот — результат. На улицах снова появились натуристы. Голый бегун на этот раз замечен в Октябрьском округе Омска, на «улице 75 гвардейской бригады». Именно такой адрес сообщают очевидцы.
В ходе обсуждения увиденного появилось несколько наиболее правдоподобных версий причины появления бегуна-натуриста на городской улице: «проиграл спор», «сумел сбежать от мужа любовницы», «просто бежит, не трогайте его», «решил помыться, но захлопнулась дверь» (эта версия была живописно изложена в книге «12 стульев»).
Конечно, причина может быть не столь мирная. Человек мог попасть в сложную ситуацию по вине третьих лиц или он просто болен. В любом случае напоминаем, что появление без одежды на улице может трактоваться как хулиганство, а горожанина могут наказать правоохранительные органы.