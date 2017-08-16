По Омску бегает голый мужчина 18+



Конечно, причина может быть не столь мирная. Человек мог попасть в сложную ситуацию по вине третьих лиц или он просто болен. В любом случае напоминаем, что появление без одежды на улице может трактоваться как хулиганство, а горожанина могут наказать правоохранительные органы.