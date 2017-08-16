Новая транспортная развязка появилась у Ленинградского моста



И вообще теперь здесь все потоки транспорта разделены несколькими островками безопасности. Движение на данном участке будет более безопасным, чем ранее, как для автомобилистов, так и для пешеходов, которым раньше, чтобы добраться до моста, надо было бежать между снующим на скорости транспортом, так как иных вариантов перехода через дорогу попросту не было.