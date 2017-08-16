Город55
ГлавноеВсе новости

Новая транспортная развязка появилась у Ленинградского моста

16 августа 2017, 20:34
Новая транспортная развязка появилась у Ленинградского моста

В Омске продолжается масштабная реконструкция участка улицы Ленина от Ленинградской площади до Юбилейного моста.


В настоящее время на первом отрезке между Ленинградским мостом и улицей Степана Разина ведется мощение тротуара гранитными плитами, а также обустройство новой транспортной развязки в районе поворота с улицы Ленина на Иртышскую набережную и подъема с набережной на сам мост.

Наконец, здесь организован островок безопасности для пешеходов. И не просто нарисованный на асфальте, а поднятый и ограниченный бордюрами.



И вообще теперь здесь все потоки транспорта разделены несколькими островками безопасности. Движение на данном участке будет более безопасным, чем ранее, как для автомобилистов, так и для пешеходов, которым раньше, чтобы добраться до моста, надо было бежать между снующим на скорости транспортом, так как иных вариантов перехода через дорогу попросту не было.

В целом, на отрезке от улицы Чокана Валиханова до Броз Тито ведется прокладка новой ливневки, местами устанавливаются световые опоры «как на Любинском проспекте», тянутся новые инженерные сети, укладываются гранитные плиты.



Источник: ИА «Город55»

#Новости#Стройка#Авто#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20