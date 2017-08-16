Новая транспортная развязка появилась у Ленинградского моста

В Омске продолжается масштабная реконструкция участка улицы Ленина от Ленинградской площади до Юбилейного моста.
В настоящее время на первом отрезке между Ленинградским мостом и улицей Степана Разина ведется мощение тротуара гранитными плитами, а также обустройство новой транспортной развязки в районе поворота с улицы Ленина на Иртышскую набережную и подъема с набережной на сам мост.
Наконец, здесь организован островок безопасности для пешеходов. И не просто нарисованный на асфальте, а поднятый и ограниченный бордюрами.
И вообще теперь здесь все потоки транспорта разделены несколькими островками безопасности. Движение на данном участке будет более безопасным, чем ранее, как для автомобилистов, так и для пешеходов, которым раньше, чтобы добраться до моста, надо было бежать между снующим на скорости транспортом, так как иных вариантов перехода через дорогу попросту не было.
В целом, на отрезке от улицы Чокана Валиханова до Броз Тито ведется прокладка новой ливневки, местами устанавливаются световые опоры «как на Любинском проспекте», тянутся новые инженерные сети, укладываются гранитные плиты.
Источник: ИА «Город55»