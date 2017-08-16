Игроки омского Авангарда много не пьют

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Первым делом Владимир Шалаев опроверг слухи о злоупотреблении алкоголем хоккеистами омского клуба во время сбора в Германии. По словам президента «Авангарда», в Фюссене у «ястребов» была костюмированная вечеринка, в ходе которой Евгений Мартынов бегал за Николаем Лемтюговым с огнетушителем, но делать из этого выводов не имеет смысла.
Также президент «Авангарда» опроверг информацию о напряженных отношениях внутри команды и о конфликте между наставником «ястребов» Андреем Скабелкой и форвардом Артуром Лаутой.
По словам Владимира Шалаева, в команде могут возникать незначительные рабочие конфликты, но коалиции, выступающей против нынешнего главного тренера, нет. Также президент омского клуба опроверг информацию о понижении заработной платы 34-летнему Александру Пережогину, отметив, что «Авангард» может предложить опытному нападающему и вовсе продлить трудовое соглашение, которое истекает в конце апреля 2018 года.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»