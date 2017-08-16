Игроки омского Авангарда много не пьют

Первым делом Владимир Шалаев опроверг слухи о злоупотреблении алкоголем хоккеистами омского клуба во время сбора в Германии. По словам президента «Авангарда», в Фюссене у «ястребов» была костюмированная вечеринка, в ходе которой Евгений Мартынов бегал за Николаем Лемтюговым с огнетушителем, но делать из этого выводов не имеет смысла.