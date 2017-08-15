Путин с обнаженным торсом заставил людей раздеться в соцсети



Как раз эти фотографии, видимо, и побудили основателя «ВКонтакте» и Telegram, Павла Дурова запустить в соцсети флешмоб под хештегом #PutinShirtlessChallenge



Не прошло и суток, а к фото-акции уже присоединились сотни Интернет пользователей. Флешмоб стартовал со снимка Дурова в Instagram с обнаженным торсом, который он сделал на острове Бали.