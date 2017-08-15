Путин с обнаженным торсом заставил людей раздеться в соцсети

Наполним, в начале августа 2017 года президент России Владимир Путин по пути в Благовещенск заехал порыбачить в Республику Тыва. Глава государства находился в труднодоступной тайге, где загорал, рыбачил и сплавлялся по горным рекам.
На сайте Kremlin.ru опубликованы фотографии с места отдыха президента, на которых видно, что Путин находится в отличной физической форме.
Как раз эти фотографии, видимо, и побудили основателя «ВКонтакте» и Telegram, Павла Дурова запустить в соцсети флешмоб под хештегом #PutinShirtlessChallenge
Не прошло и суток, а к фото-акции уже присоединились сотни Интернет пользователей. Флешмоб стартовал со снимка Дурова в Instagram с обнаженным торсом, который он сделал на острове Бали.
В комментарии к фото бизнесмен призывает мужчин выкладывать свои снимки без футболок «как Путин». По словам Дурова, ему пришлось немало постараться, чтобы соответствовать внешней физической форме 64-летнего президента.
Павел также уточняет некоторые правила участия в флешмобе. От российских мужчин требуется выкладывать реалистичные снимки, необработанные в фоторедакторах, и без перекаченных торсов. «Иначе ты не альфа», - уточняет Дуров.
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Источник: ИА «Город55»