Под Омском полиция нашла двух пропавших подростков около Иртыша

Получив ориентировки, экипаж специализированной роты ДТП в составе Виктора Антонова и Бейсембая Шарипова отправились в сторону возможного направления движения детей. В ходе общения с местными жителями полицейские выяснили, что ребят видели в районе Иртыша, именно там автоинспекторы и обнаружили пропавших.