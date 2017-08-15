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Под Омском полиция нашла двух пропавших подростков около Иртыша

15 августа 2017, 09:15
В поисках помогли местные жители.

Госавтоинспекторы в Омском районе нашли двух пропавших подростков 13 и 16 лет, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Информация о пропаже двух подростков поступила в дежурную часть полиции 13 августа в 10:30 часов. Весь личный состав территориального подразделения полиции был ориентирован на поиск мальчиков.

Получив ориентировки, экипаж специализированной роты ДТП в составе Виктора Антонова и Бейсембая Шарипова отправились в сторону возможного направления движения детей. В ходе общения с местными жителями полицейские выяснили, что ребят видели в районе Иртыша, именно там автоинспекторы и обнаружили пропавших.

Детей в тот же день около 13:00 часов передали законным представителям, а также провели беседу о недопустимости самовольных уходов.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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