Под Омском полиция нашла двух пропавших подростков около Иртыша

Госавтоинспекторы в Омском районе нашли двух пропавших подростков 13 и 16 лет, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Информация о пропаже двух подростков поступила в дежурную часть полиции 13 августа в 10:30 часов. Весь личный состав территориального подразделения полиции был ориентирован на поиск мальчиков.
Получив ориентировки, экипаж специализированной роты ДТП в составе Виктора Антонова и Бейсембая Шарипова отправились в сторону возможного направления движения детей. В ходе общения с местными жителями полицейские выяснили, что ребят видели в районе Иртыша, именно там автоинспекторы и обнаружили пропавших.
Детей в тот же день около 13:00 часов передали законным представителям, а также провели беседу о недопустимости самовольных уходов.
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Источник: ИА «Город55»