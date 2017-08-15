Озеро, где любили охотиться омичи, территориально передано Казахстану

Озеро Сладкое в Новосибирской области перестало быть частью Российской Федерации после того, как территориально было передано Республике Казахстан.
До демаркационных работ часть озера принадлежала России, а часть соседнему государству. Об этом сообщает «
Представители администрации района отметили, что по поводу переноса границы государства организована разъяснительная работа среди местного населения. В период сезона охоты озеро Сладкое посещало большое число охотников с Новосибирской и Омской областей.
Источник: ИА «Город55»