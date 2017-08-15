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Озеро, где любили охотиться омичи, территориально передано Казахстану

15 августа 2017, 22:55
Перенос демаркационной линии.

Озеро Сладкое в Новосибирской области перестало быть частью Российской Федерации после того, как территориально было передано Республике Казахстан.

До демаркационных работ часть озера принадлежала России, а часть соседнему государству. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на администрацию Купинского района Новосибирской области.

Представители администрации района отметили, что по поводу переноса границы государства организована разъяснительная работа среди местного населения. В период сезона охоты озеро Сладкое посещало большое число охотников с Новосибирской и Омской областей.

Источник: ИА «Город55»

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