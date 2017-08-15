Оплата за детский сад в Омске может подскочить до 5000 рублей



По словам Спеховой, на официальном сайте городского департамента и в группе в ВК есть номер телефона горячей линии, по которому омичи могут позвонить и сообщить о случаях взимания денежных средств. «Все взносы, которые родители производят – это добровольные пожертвования, - отметила чиновница. – Никаких обязательных взносов ни за вступление в первый класс, ни за приход в группу дошкольного учреждения не может быть. Но мы всегда говорим родителям, что без их помощи, к сожалению, не сможем существовать. Например, в дошкольном учреждении не предусмотрены средства на хозяйственные расходы, а именно на приобретение туалетной бумаги, мыльных принадлежностей, средств для мытья посуды или дезинфекции, и поэтому мы всегда обращаемся к родителям с просьбой помочь в их приобретении».