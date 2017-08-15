Оплата за детский сад в Омске может подскочить до 5000 рублей

За две недели до 1 сентября директор департамента образования городской администрации Екатерина Спехова рассказала о подготовке образовательных учреждений Омска к новому учебному году 2017-2018.
Среди огромного количества вопросов, касающихся организации образовательного процесса в новом году и его качестве, «всплыл» вопрос и о так называемых «поборах» в образовательных учреждениях города Омска.
По словам Спеховой, на официальном сайте городского департамента и в группе в ВК есть номер телефона горячей линии, по которому омичи могут позвонить и сообщить о случаях взимания денежных средств. «Все взносы, которые родители производят – это добровольные пожертвования, - отметила чиновница. – Никаких обязательных взносов ни за вступление в первый класс, ни за приход в группу дошкольного учреждения не может быть. Но мы всегда говорим родителям, что без их помощи, к сожалению, не сможем существовать. Например, в дошкольном учреждении не предусмотрены средства на хозяйственные расходы, а именно на приобретение туалетной бумаги, мыльных принадлежностей, средств для мытья посуды или дезинфекции, и поэтому мы всегда обращаемся к родителям с просьбой помочь в их приобретении».
Также Екатерина Витальевна привела пример обращения омички, которая предложила включить сумму «этих хозяйственных нужд» в оплату за детский сад и прокомментировала его: «Мы много раз об этом думали, но посудите сами: сейчас в месяц в среднем омичи платят по 3600 рублей, по нормативам этих самых средств на 1 ребенка необходимо на сумму 1500 рублей, тогда выйдет, что в месяц оплата за сад будет составлять 5000 рублей. Думаю, вряд ли эта сумма будет посильной для всех».
«В ходе августовского совещания всем руководителям дошкольных учреждений Омска еще раз напомнили, что они не вправе требовать с родителей ни методические материалы, ни приобретение кроватей и шкафов. Но есть родители, которые сами вызываются купить что-то для детского сада, например, хотят, чтобы в группе все кровати были одинаковые, и за это мы им говорим спасибо. Огромный фронт работ выполняется за счет родителей и их силами»,- сказала Спехова.
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Источник: ИА "Город55"