Омичи могут остаться без горячей воды из-за прекращения поставки газа

В конце августа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» завершит договорные отношения и поставку газа сразу 14 теплоснабжающим организациям (ТСО), которые имеют задолженности, сообщает пресс-служба компании.
Согласно данным на 1 августа, суммарная просроченная задолженность ТСО, договоры которых прекращают действовать, составляет 360,4 млн рублей. В целом размер просроченной дебиторской задолженности производственных потребителей регионального поставщика газа достигла 998,5 млн рублей, на долю ТСО из них приходится 608,9 млн.
В сообщении компании отмечается, что возобновление договорных отношений возможно лишь пoсле погашения просроченной задолженности, a также при соблюдении дисциплины текущих платежей и предоставлении документов, необходимых для заключения договора поставки газа, определенных законодательством.
Таким образом, c истечением срока действия договора между поставщиком и ТСО, который был заключен нa срок с начала 2017 года дo 31 августа включительно, отношения с должниками будут прекращены в связи с грубыми нарушениями платежной дисциплины. Этим 14-ти организациям газ поставляться не будет, а любой отбор топлива будет признан несанкционированным. В их числе оказались «Тепловая компания», котельная «Первый кирпичный», «Малая генерация» и «СТМ-Омск», подающие горячую воду в дома омичей. Исключение составило вновь созданное ООО «Тепловик-1» в Таврическом районе, с которым поставщик заключает договор цессии.
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Источник: ИА «Город55»