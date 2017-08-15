Омичи могут остаться без горячей воды из-за прекращения поставки газа

Таким образом, c истечением срока действия договора между поставщиком и ТСО, который был заключен нa срок с начала 2017 года дo 31 августа включительно, отношения с должниками будут прекращены в связи с грубыми нарушениями платежной дисциплины. Этим 14-ти организациям газ поставляться не будет, а любой отбор топлива будет признан несанкционированным. В их числе оказались «Тепловая компания», котельная «Первый кирпичный», «Малая генерация» и «СТМ-Омск», подающие горячую воду в дома омичей. Исключение составило вновь созданное ООО «Тепловик-1» в Таврическом районе, с которым поставщик заключает договор цессии.