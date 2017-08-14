В России рухнула цена на iPhone

В преддверии анонса новинки iPhone 8 стоимость флагманов «яблочной» компании продолжает снижаться, на этот раз изменения коснулись iPhone 7 Plus на 128 Гб, который подешевел на 32%.
Линейка смартфонов iPhone 7 и 7 Plus с 32, 128 и 256 Гб памяти была представлена в сентябре 2016 года. Модель iPhone 7 Plus на 128 Гб в нашей стране появилась по рекомендованной цене 76990 рублей. В настоящее время в некоторых регионах гаджет реализуется по цене вплоть до 44 тысяч рублей, сообщает
Изменение стоимости также коснулось других моделей Apple. Так, iPhone 7 подешевел на 35%, а Plus на 32 Гб – на 32%. Аналогичная тенденция присуща одному из главных их конкурентов Samsung S8. Анонс нового смартфона «яблочной» компании iPhone 8 состоится через месяц.
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Источник: ИА «Город55»