В России рухнула цена на iPhone

Линейка смартфонов iPhone 7 и 7 Plus с 32, 128 и 256 Гб памяти была представлена в сентябре 2016 года. Модель iPhone 7 Plus на 128 Гб в нашей стране появилась по рекомендованной цене 76990 рублей. В настоящее время в некоторых регионах гаджет реализуется по цене вплоть до 44 тысяч рублей, сообщает Hi-Tech Mail.ru .