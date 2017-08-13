Выпавшего из кабины трактора мужчину раздавило колесами прицепа



Как выяснилось, во время движения трактора Беларус, за рулем которого находился мужчина 1979 г.р., через заднее открытое стекло допущено выпадение пассажира, мужчины 1962 г.р. Отмечается, что еще некоторое время тело мужчины было проволочено по дороге под колесами прицепа. В результате телесных повреждений, пассажир скончался на месте происшествия.