Выпавшего из кабины трактора мужчину раздавило колесами прицепа

55-летний мужчина скончался на месте аварии от полученных телесных повреждений. Смертельное ДТП произошло накануне в 17:55 возле деревни Березовка Марьяновского района.
Как выяснилось, во время движения трактора Беларус, за рулем которого находился мужчина 1979 г.р., через заднее открытое стекло допущено выпадение пассажира, мужчины 1962 г.р. Отмечается, что еще некоторое время тело мужчины было проволочено по дороге под колесами прицепа. В результате телесных повреждений, пассажир скончался на месте происшествия.
«Окончательные обстоятельства происшествия выяснит и установит проверка, назначенная по данному факту», - сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
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Источник: ИА "Город55"