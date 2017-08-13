Город55
ГлавноеВсе новости

Три дня дождей и усиление ветра до 10 м/с, Омск погрузится в туман

13 августа 2017, 14:04
Понедельник-среда.

По краткосрочному прогнозу погоды, предоставленному синоптиками Обь-Иртышского УГМС, с понедельника по среду в Омске и области, несмотря на повышение температуры до +24, ожидаются дожди, сильный ветер и туманные явления.


Понедельник, 14 августа: днем от 19-24 выше нуля, по северу области до +14 градусов. Ночью +7…+12 градусов. Местами прогнозируются дожди, а также туман.


Вторник, 15 августа: ожидаются туман и дождь.Ветер может усилится до 9 м/с. Днем от +17 до +22 градусов, ночью +7…+12.


Среда, 16 августа: ветер от 5 до 10 метров в секунду, днем от +17 до +22 градусов, ночью от +7 до +12. В некоторых районах области пройдут дожди.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Погода#Главное#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20