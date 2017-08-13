Три дня дождей и усиление ветра до 10 м/с, Омск погрузится в туман

По краткосрочному прогнозу погоды, предоставленному синоптиками Обь-Иртышского УГМС, с понедельника по среду в Омске и области, несмотря на повышение температуры до +24, ожидаются дожди, сильный ветер и туманные явления.
Понедельник, 14 августа: днем от 19-24 выше нуля, по северу области до +14 градусов. Ночью +7…+12 градусов. Местами прогнозируются дожди, а также туман.
Вторник, 15 августа: ожидаются туман и дождь.Ветер может усилится до 9 м/с. Днем от +17 до +22 градусов, ночью +7…+12.
Среда, 16 августа: ветер от 5 до 10 метров в секунду, днем от +17 до +22 градусов, ночью от +7 до +12. В некоторых районах области пройдут дожди.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"