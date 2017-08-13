Город55
ГлавноеВсе новости

Броневик протаранили в центре Омска, машина затем врезалась в строение

13 августа 2017, 12:17
Сообщение очевидца.

О дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска на перекрестке улиц Гусарова и Рабиновича редакции ИА «Город55» сообщают очевидцы сегодня, 13 августа.

Подробности пока уточняются. О пострадавших информации нет. На фотографиях: автомобиль въехал под инкассаторский броневик, который задним бампером лежит на капоте легковушки. Сама бронированная машина находится у обочины, почти на крыльце стоящего неподалеку коммерческого киоска с надписью «Пирожки Беляши».


Скорость движения белого легкового автомобиля перед столкновениям неизвестна. Однако инерция должна быть достаточно сильной, чтоб подцепить и поднять на капот многотонный инкассаторский микроавтобус.



Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20