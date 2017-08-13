Броневик протаранили в центре Омска, машина затем врезалась в строение

О дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска на перекрестке улиц Гусарова и Рабиновича редакции ИА «Город55» сообщают очевидцы сегодня, 13 августа.
Подробности пока уточняются. О пострадавших информации нет. На фотографиях: автомобиль въехал под инкассаторский броневик, который задним бампером лежит на капоте легковушки. Сама бронированная машина находится у обочины, почти на крыльце стоящего неподалеку коммерческого киоска с надписью «Пирожки Беляши».
Скорость движения белого легкового автомобиля перед столкновениям неизвестна. Однако инерция должна быть достаточно сильной, чтоб подцепить и поднять на капот многотонный инкассаторский микроавтобус.
Источник: ИА «Город55»