За убийство и поджог дома омичу дали 14 лет колонии



Убийство произошло в ночь с 4 на 5 декабря 2016 года в доме на улице Космический переулок. Молодой человек поссорился с компанией, в которой употреблял алкоголь, и в качестве мести оставил на диване непотушенную сигарету и поджег газету, которую подсунул под диван.