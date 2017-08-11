За убийство и поджог дома омичу дали 14 лет колонии

В здании омского областного суда зачитали приговор 28-летнему местному жителю, совершившему поджег дома, в результате которого погибла женщина. Мужчина осужден на 14 лет заключения в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год.
Убийство произошло в ночь с 4 на 5 декабря 2016 года в доме на улице Космический переулок. Молодой человек поссорился с компанией, в которой употреблял алкоголь, и в качестве мести оставил на диване непотушенную сигарету и поджег газету, которую подсунул под диван.
Дым от начавшегося пожара заполнил помещения в доме, в результате чего спящая в комнате женщина задохнулась от угарного газа. Так же огонь уничтожил имущество и сам дом.
Материальный ущерб от пожара был оценен в более чем 433 тысячи рублей.
Свою вину осужденный признал частично, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»