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В центре Омска загорелось кафе, на месте 10 спасателей

11 августа 2017, 09:46
Сработала пожарная сигнализация.

Накануне вечером в диспетчерскую службу пожарной охраны поступило сообщение о возгорании из кафе на улице Пушкина, где сработала пожарная сигнализация.

В 23:20 пожарные прибыли на место происшествия, где по указанному адресу находилось кафе-столовая общей площадью 300 квадратных метров. Предварительно установив очаг возгорания – цокольный этаж в кухонном помещении столовой – 10 пожарных приступили к тушению.

На ликвидацию пожара у спасателей ушло чуть более получаса, в результате оказалась поврежденной внутренняя отделка помещения: стены и потолок, сгорели электронные весы и холодильники.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил при эксплуатации электрооборудования, размер материального ущерба устанавливается.

Как пояснили ИА «Город55» в пресс-службе регионального МЧС России, в момент возгорания посетителей в кафе не было, скорее всего, кафе уже было закрыто. «Сработала пожарная сигнализация, за счет этого пожарные прибыли вовремя», - отметили в пресс-службе МЧС.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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