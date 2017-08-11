В центре Омска загорелось кафе, на месте 10 спасателей

Как пояснили ИА «Город55» в пресс-службе регионального МЧС России, в момент возгорания посетителей в кафе не было, скорее всего, кафе уже было закрыто. «Сработала пожарная сигнализация, за счет этого пожарные прибыли вовремя», - отметили в пресс-службе МЧС.