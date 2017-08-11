В центре Омска загорелось кафе, на месте 10 спасателей

Накануне вечером в диспетчерскую службу пожарной охраны поступило сообщение о возгорании из кафе на улице Пушкина, где сработала пожарная сигнализация.
В 23:20 пожарные прибыли на место происшествия, где по указанному адресу находилось кафе-столовая общей площадью 300 квадратных метров. Предварительно установив очаг возгорания – цокольный этаж в кухонном помещении столовой – 10 пожарных приступили к тушению.
На ликвидацию пожара у спасателей ушло чуть более получаса, в результате оказалась поврежденной внутренняя отделка помещения: стены и потолок, сгорели электронные весы и холодильники.
Предварительной причиной пожара стало нарушение правил при эксплуатации электрооборудования, размер материального ущерба устанавливается.
Как пояснили ИА «Город55» в пресс-службе регионального МЧС России, в момент возгорания посетителей в кафе не было, скорее всего, кафе уже было закрыто. «Сработала пожарная сигнализация, за счет этого пожарные прибыли вовремя», - отметили в пресс-службе МЧС.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"