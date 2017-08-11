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В подземном переходе отключат подачу электричества

11 августа 2017, 12:57
Временное отключение.

В Омске в подземном переходе у КДЦ «Маяковский» на время ремонта отключат подачу электричества.

Как сообщает пресс-служба мэрии, обесточат объект в воскресенье, 13 августа, с девяти утра до пяти часов вечера. Причина отключения – плановый ремонт трансформаторной подстанции «Омскэлектро».

Для удобства и безопасности омичей, на период ремонта переход оборудуют специальными светодиодными лентами, электропитание которых обеспечит альтернативный источник энергии. Помимо освещения, в переходе установят временный насосный агрегат, для откачки грунтовых вод.


Отмечается, что на время отключения электричества переход возьмут на особую охрану.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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