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Уверенной победой сборной России завершился Рембат в Омске

11 августа 2017, 10:17
Итоги международных состязаний.

Накануне, 10 августа состоялась торжественная церемония награждения победителей армейских международных игр «Рембат-2017». Российская сборная команда во второй раз стала лидером военных состязаний.


Ранее ИА «Город55» сообщал, что российские ремонтники обходят своих соперников на танковом полигоне. Солдатам удалось не только сохранить, но и увеличить отрыв от иностранных команд. В итоге, с существенным превосходством отечественная сборная вырвалась вперед.


Российская команда на 115 баллов обогнала сборную Китая, и более чем вдвое – Казахстан. Отечественные ремонтники набрали 385 баллов, Китай – 270, Казахстан – 150.


Напомним, конкурс проходил в несколько этапов. В первые дни состоялась индивидуальная гонка, далее команды состязались в стрельбе и метании гранат. Затем последовали соревнования по преодолению полосы препятствий и эвакуации техники в условиях боя. Финальным этапом конкурса стала смешанная эстафета.


Также ценные призы получили победители в номинациях лучший стрелок, лучший капитан и лучший специалист-ремонтник, сообщает пресс-служба правительства Омской области.


Источник: ИА «Город55»

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