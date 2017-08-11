Уверенной победой сборной России завершился Рембат в Омске



Ранее ИА «Город55» сообщал, что российские ремонтники обходят своих соперников на танковом полигоне . Солдатам удалось не только сохранить, но и увеличить отрыв от иностранных команд. В итоге, с существенным превосходством отечественная сборная вырвалась вперед.