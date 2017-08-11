Труп мужчины, обглоданный кошками, обнаружили в частном доме в Омске

Шокирующую находку в доме 68-летнего нелюдимого мужчины обнаружили соседи, когда вместе с понятыми вскрыли дверь его жилища…
Накануне в отдел полиции по Центральному округу поступило сообщение от омички, которая назвалась квартальной. Она сообщила, что уже больше месяца граждане, проживающие в частном секторе Омска, не видят своего соседа-пенсионера. Полицейские вместе с понятыми отправились к дому мужчины, когда вскрыли дверь, обнаружили там скелет хозяина, сообщает «
Как позже выяснилось, мужчина давно вел затворнический образ жизни, то есть не общался ни со своими тремя детьми, ни с соседями. Главными его собеседниками и спутниками жизни стали десятки кошек, которых он подбирал на улице. Однако, в начале июля соседи заметили, что пенсионера не видно нигде – ни на улице, ни в магазине, куда он частенько ходил за кормом для животных.
Картина, представшая перед полицейскими и соседями, выглядела довольно жутко: от мужчины остался один скелет. Судя по всему, после смерти пенсионера голодные кошки начали потихоньку обгладывать его труп. Рядом со скелетом хозяина лежали еще несколько скелетов животных – после человека кошки начали съедать друг друга.
Как отмечают в пресс-службе СУ СК России по Омской области, скелет мужчины не имеет повреждений, вероятно, он умер естественной смертью. По данному факту назначена проверка.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"