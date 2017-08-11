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Труп мужчины, обглоданный кошками, обнаружили в частном доме в Омске

11 августа 2017, 13:28
Запертая смерть.

Шокирующую находку в доме 68-летнего нелюдимого мужчины обнаружили соседи, когда вместе с понятыми вскрыли дверь его жилища…


Накануне в отдел полиции по Центральному округу поступило сообщение от омички, которая назвалась квартальной. Она сообщила, что уже больше месяца граждане, проживающие в частном секторе Омска, не видят своего соседа-пенсионера. Полицейские вместе с понятыми отправились к дому мужчины, когда вскрыли дверь, обнаружили там скелет хозяина, сообщает «Вечерний Омск».


Как позже выяснилось, мужчина давно вел затворнический образ жизни, то есть не общался ни со своими тремя детьми, ни с соседями. Главными его собеседниками и спутниками жизни стали десятки кошек, которых он подбирал на улице. Однако, в начале июля соседи заметили, что пенсионера не видно нигде – ни на улице, ни в магазине, куда он частенько ходил за кормом для животных.


Картина, представшая перед полицейскими и соседями, выглядела довольно жутко: от мужчины остался один скелет. Судя по всему, после смерти пенсионера голодные кошки начали потихоньку обгладывать его труп. Рядом со скелетом хозяина лежали еще несколько скелетов животных – после человека кошки начали съедать друг друга.


Как отмечают в пресс-службе СУ СК России по Омской области, скелет мужчины не имеет повреждений, вероятно, он умер естественной смертью. По данному факту назначена проверка.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Происшествия#Город
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