Труп мужчины, обглоданный кошками, обнаружили в частном доме в Омске



Как позже выяснилось, мужчина давно вел затворнический образ жизни, то есть не общался ни со своими тремя детьми, ни с соседями. Главными его собеседниками и спутниками жизни стали десятки кошек, которых он подбирал на улице. Однако, в начале июля соседи заметили, что пенсионера не видно нигде – ни на улице, ни в магазине, куда он частенько ходил за кормом для животных.