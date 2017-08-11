Телевизором по голове: за убийство знакомого омич отсидит 9 лет

Ночью 8 апреля 2017 года возвращаясь с дискотеки, местные жители решили не расходиться, а продолжить веселье дома. В ходе распития алкоголя один из мужчин нанес словесное оскорбление другому. Тогда уже нетрезвый 38-летний житель района схватил телевизор и в ответ несколько раз ударил обидчика по голове.