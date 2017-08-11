Телевизором по голове: за убийство знакомого омич отсидит 9 лет

Суд признал виновным жителя Тюкалинского района Омской области в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего смерть.
Подсудимого приговорили к 9 годам заключения в колонии строго режима и компенсации морального вреда потерпевшей стороне в размере 600 тысяч рублей.
Ночью 8 апреля 2017 года возвращаясь с дискотеки, местные жители решили не расходиться, а продолжить веселье дома. В ходе распития алкоголя один из мужчин нанес словесное оскорбление другому. Тогда уже нетрезвый 38-летний житель района схватил телевизор и в ответ несколько раз ударил обидчика по голове.
Мужчина скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»