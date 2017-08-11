Город55
ГлавноеВсе новости

Как рассчитаться за кредит?

11 августа 2017, 16:34
Как рассчитаться за кредит?

После получения кредита в банке у заемщика возникает ежемесячное обязательство по его обслуживанию. Есть разные способы гашения кредита, и не всегда нужно для этого ехать в банк.

Для заемщиков Банка Акцепт, у которых есть действующие карты банка, в августе 2017 года реализована возможность погашать действующие кредиты в банкоматах и инфокиосках банка посредством своей карты - через пункт меню «Управление счетами/Кредитные счета». Деньги за погашение кредита можно перевести со счета клиента либо внести наличными (в банкоматах с функцией приема наличными или инфокиосках). Платеж проходит в режиме онлайн, и в ту же минуту средства зачисляются на счет для погашения кредита.


Напоминаем, что погашать кредиты нужно своевременно. Это простое правило позволяет сохранить положительной кредитную историю и возможность получать кредиты в дальнейшем.

Внести платеж по кредиту можно в ближайшем банкомате.

*АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.


Источник: ИА «Город55»
На правах рекламы


#Новости#Реклама#Общество#Бизнес
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20