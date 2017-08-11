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К Земле летит астероид, равный по размерам Челябинскому метеориту

11 августа 2017, 09:15
К Земле летит астероид, равный по размерам Челябинскому метеориту

Европейское космическое агентство (ESA) распространило сообщение о сближении с Землей астероида 2012 TC4. Размер космического тела предварительно варьируется от 15 до 30 метров.

Астероид пролетит мимо нашей планеты 12 октября 2017 года на расстоянии 44 тысяч километров. Ученые будут вести наблюдение за космическим гостем. Это позволит собрать ценную информацию о его составе и орбите.

Отмечается, что астероид таких размеров в случае попадания в атмосферу Земли мог бы произвести такой же эффект, как и пролет метеорита в Челябинской области 15 февраля 2013 года.

Ранее представителями ученого мира России и США неоднократно заявлялось о разработке технологий перехвата опасных астероидов в ближних к Земле областях космоса. Загадка разрушения Челябинского метеорита прямо над Чебаркульским озером породила в сети Интернет множество конспирологических теорий о наличии в распоряжении ВКС России таких технологий уже сегодня.


Фото: esa.int
Источник: ИА «Город55»

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