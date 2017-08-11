Город55
ГлавноеВсе новости

Гибель 27 омичей при пожаре, десятки травмированных

11 августа 2017, 11:52
Гибель 27 омичей при пожаре, десятки травмированных

В Омской области за текущий год в огне погибло 27 человек и 24 жителя пострадало. Причиной пожаров послужила неосторожность при курении. Вот и 10 августа непотушенная сигарета стала причиной возгорания в жилом пятиэтажном доме в Центральном районе города.

В 12 часов дня огнеборцы получили тревожное сообщение от очевидцев о том, что из окна квартиры на 4 этаже идет дым. К моменту приезда пожарных хозяйка горящей квартиры стояла на балконе и звала на помощь. Путь к отступлению был перекрыт плотной завесой дыма.

Спасатели немедленно отправились на помощь испуганной женщине. Огнеборцы вскрыли металлическую дверь горящей квартиры и в защитной маске для дыхания вывели хозяйку из опасной зоны.

Для устранения огня пожарным потребовалось девять минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город

#Новости#Происшествия#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20