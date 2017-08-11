Гибель 27 омичей при пожаре, десятки травмированных

В Омской области за текущий год в огне погибло 27 человек и 24 жителя пострадало. Причиной пожаров послужила неосторожность при курении. Вот и 10 августа непотушенная сигарета стала причиной возгорания в жилом пятиэтажном доме в Центральном районе города.
В 12 часов дня огнеборцы получили тревожное сообщение от очевидцев о том, что из окна квартиры на 4 этаже идет дым. К моменту приезда пожарных хозяйка горящей квартиры стояла на балконе и звала на помощь. Путь к отступлению был перекрыт плотной завесой дыма.
Спасатели немедленно отправились на помощь испуганной женщине. Огнеборцы вскрыли металлическую дверь горящей квартиры и в защитной маске для дыхания вывели хозяйку из опасной зоны.
Для устранения огня пожарным потребовалось девять минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город