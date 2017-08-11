Гибель 27 омичей при пожаре, десятки травмированных

В 12 часов дня огнеборцы получили тревожное сообщение от очевидцев о том, что из окна квартиры на 4 этаже идет дым. К моменту приезда пожарных хозяйка горящей квартиры стояла на балконе и звала на помощь. Путь к отступлению был перекрыт плотной завесой дыма.