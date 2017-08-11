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Девятичасовой концерт под открытым небом ждет омичей в День знаний

11 августа 2017, 12:25
Драйв и бесконечная музыка…

Произведения известных групп, таких как «Queen», «Deep purple», «Nirvana» и «Survivor», прозвучат в Омске 1 сентября в парке «На Королева».

Очередной опен-эйр готовит омская филармония для омичей, но теперь уже для любителей рок-музыки. В течение 9 часов 1 сентября со сцен фестиваля будут звучать самые разнообразные композиции – выступят профессиональные коллективы филармонии, а также московские и омские музыканты.

Дата проведения – 1 сентября, и обойти внимание юных омичей организаторы не посмели. Так, откроют фестиваль театрализованные и музыкальные программы на школьную тему. Кроме этого, перед основным началом «взрослого» рок-концерта, состоится СимфоУтренник – Омский академический симфонический оркестр (дирижер Д. Васильев) и театр молодежи «Третий круг» представят представление «Полный вперед!», а затем зрители смогут увидеть игровую музыкальную программу про Вовку в Тридевятом царстве.

Вторая половина СимфоРокПарка будет посвящена рок-музыке, омичи смогут услышать симфо&джаз-рок*, панк-рок и стоунер, сообщает пресс-служба омской филармонии.

Новый музыкальный фестиваль в 15 часов откроет выступление Brass band, под управлением Олега Романова музыканты Духового оркеста исполнят произведения из репертуара Пола Маккартни, а также сочинения по мотивам кинолент «Рокки-3», «Огненные колесницы», «Охотники за привидениями» и др.

Далее выступят омские группы «Paraplast», «Омичи», «Pine Ridge»,«Сливджем». В завершении на сцену выйдут Омский академический симфонический оркестр и бас-гитарист Антон Давидянц из Москвы. Композитор Александр Розенблат специально для омского рок-фестиваля написал Рок-концерт для бас-гитары, который и прозвучит в парке «На Королева». Кроме этого, оркестр исполнит известные произведения Егора Летова, солист - бывший гитарист группы «Гражданская оборона» Александр Чеснаков. В заключении перед омским зрителем выступит известный дуэт «Groggy».

Как отмечают организаторы, традиционно на территории парка «На Королева» будут организованы интерактивные площадки, а также фотозоны и различные выставки.


*Симфо и джаз-рок

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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