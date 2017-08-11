Девятичасовой концерт под открытым небом ждет омичей в День знаний

Дата проведения – 1 сентября, и обойти внимание юных омичей организаторы не посмели. Так, откроют фестиваль театрализованные и музыкальные программы на школьную тему. Кроме этого, перед основным началом «взрослого» рок-концерта, состоится СимфоУтренник – Омский академический симфонический оркестр (дирижер Д. Васильев) и театр молодежи «Третий круг» представят представление «Полный вперед!», а затем зрители смогут увидеть игровую музыкальную программу про Вовку в Тридевятом царстве.