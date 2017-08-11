Девушка на Тойоте протаранила 4 маршрутки на остановке в Омске

Об автоаварии на улице Коммунальная в дежурной части Госавтоинпекции стало известно сегодня, 11 августа, в 7 часов утра. На месте инспекторами предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla, женщина 1991 года рождения, при движении по улице Коммунальная от улицы Химиков, в районе дома номер 21 наехала на 5 автомобилей – 4 ГАЗели и Mercedes Sprinter. В результате удара Mercedes откинуло на пешехода, который стоял рядом с автомобилем.