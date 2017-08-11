Девушка на Тойоте протаранила 4 маршрутки на остановке в Омске

Массовое ДТП устроила молодая омичка сегодня утром в Нефтяниках. В итоге: повреждены несколько автомобилей и госпитализированы четыре человека.
Об автоаварии на улице Коммунальная в дежурной части Госавтоинпекции стало известно сегодня, 11 августа, в 7 часов утра. На месте инспекторами предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla, женщина 1991 года рождения, при движении по улице Коммунальная от улицы Химиков, в районе дома номер 21 наехала на 5 автомобилей – 4 ГАЗели и Mercedes Sprinter. В результате удара Mercedes откинуло на пешехода, который стоял рядом с автомобилем.
С места происшествия скорая помощь увезла в городские медучреждения четверых: молодую омичку-водителя, ее пассажиров – 27-летнего мужчину и еще одного пассажира, личность которого не установлена, а также в больницу доставлен мужчина-пешеход 1980 года рождения.
ИА «Город55» в пресс-службе региональной инспекции БДД пояснили, что автоавария произошла на конечной остановке общественного транспорта, в момент ДТП водителей в салонах автомобилей не было.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать и выяснять причины автомобильной аварии на улице Коммунальная.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"