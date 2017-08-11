Больше 100 млрд рублей налогов заплатили омичи с начала года

Омичи заплатили в консолидированный бюджет РФ за семь месяцев 2017 года около 103,1 миллиардов рублей в виде налогов и сборов. По сравнению с тем же периодом прошлого года поступления увеличились на 30,6% или на 24,1 миллиарда рублей.
Как сообщает региональное УФНС, из общей суммы налогов 40,3 миллиарда рублей ушли в федеральный бюджет (рост 84,9% или 18,5 миллиардов рублей), 62,7миллиарда рублей в территориальный (рост 9,8% или 5,6 миллиарда рублей).
Отмечается, что положительную динамику в текущем году продемонстрировали следующие доходные источники: акцизы (на 52,5%), налог на прибыль (27,7%), транспортный налог (26,1%), НДС (18,3%), налог на добычу полезных ископаемых (17,3%), налог с предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (14,3%). Прирост по этим статьям – более 24 миллиардов рублей.
91,5% налоговых поступлений составляют – акцизы (49,5%), НДС (18,9%), НДФЛ (12,6%), налог на прибыль (10,5%).
Стоит добавить, что за июль омичи уплатили в бюджет 17 миллиардов рублей, что оказалось на 13,8% (2,1 миллиард рублей) больше, чем за тот же период прошлого года. Поступления в федеральный бюджет – 6,6 миллиардов рублей. Рост - 63,9% или 2,6 миллиарда рублей.
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Источник: ИА "Город55"