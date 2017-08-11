Больше 100 млрд рублей налогов заплатили омичи с начала года

Омичи заплатили в консолидированный бюджет РФ за семь месяцев 2017 года около 103,1 миллиардов рублей в виде налогов и сборов. По сравнению с тем же периодом прошлого года поступления увеличились на 30,6% или на 24,1 миллиарда рублей.