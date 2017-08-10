Водитель, скрывшийся с места ДТП, заявил об угоне своего автомобиля

В местное отделение полиции обратился 45-летний житель Тюкалинского района с заявлением о хищении у него автомобиля ВАЗ-2115.
Выяснилось, что накануне указанная машина была участницей ДТП, с места которого водитель скрылся, оставив на дороге отвалившийся при столкновении номерной знак.
С помощью составленного со слов очевидцев подробного описания внешности мужчины, находившегося за рулем автомобиля, стражам порядка удалось установить тождественность с обликом заявителя.
В итоге мужчина признался, что в надежде избежать наказания за ДТП решил фальсифицировать угон транспортного средства.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело. За ложный донос о совершении преступления ему грозит лишение свободы до 2-х лет, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»